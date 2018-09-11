«أديداس» تمدد شراكتها مع الاتحاد الألماني حتى 2026

المصدر: برلين ــ أ.ف.ب

أعلنت شركة أديداس للأدوات الرياضية، أمس، تمديد شراكتها مع الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى 2026، في رسالة دعم قوية من عملاق الأدوات الرياضية، بعد خيبة المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أديداس»، كاسبر رورستيد، في بيان تضمن الإعلان عن تمديد العقد مع الاتحاد الألماني لكرة القدم أربع سنوات «يبرز التوقيت فلسفة الرعاية الفريدة لشركة أديداس: نحن ملتزمون بشركائنا لسنوات عديدة، خصوصاً عندما يكون الأمر مهماً». ولم يشأ متحدث من الشركة التي تتخذ من مقاطعة بافاريا مقراً رئيساً لها، التعليق على اتصال لوكالة فرانس برس حول قيمة العقد الجديد.

يذكر أن قيمة العقد الموقع في 2016 خلال بطولة أوروبا التي استضافتها فرنسا، والذي يمتد حتى 2022، تصل إلى 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي) سنوياً. وقد ضاعفت وقتذاك الشركة التي يعود عقدها مع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى أكثر من 60 عاماً، قيمة عقدها، خشية فقدانها إياه لمصلحة منافستها الرئيسة شركة «نايكي» الأميركية. وكان المنتخب الألماني حقق، أول من أمس، فوزاً أول على البيرو 2-1، بعد خيبته في مونديال روسيا، وخروجه من الدور الأول بفوز يتيم وخسارتين. ورأى رئيس الاتحاد الألماني، رينهارد غرنيندل، الاثنين، أن «تمديد العقد في وقت مبكر يعد بمثابة علامة ثقة بالاتحاد الألماني»، مضيفاً أن ذلك يعزز من حملة ألمانيا لاستضافة بطولة أوروبا 2024، ويساعد الاتحاد (الألماني) على تقديم دعم أكبر للهواة الذين يزاولون اللعبة. وأحرزت المنتخبات الألمانية، رجالاً وسيدات، 17 لقباً أوروبياً وعالمياً تحت العلامة التجارية لـ«أديداس».

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لقباً أوروبياً وعالمياً أحرزتها المنتخبات الألمانية بشعار «أديداس».