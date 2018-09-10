الأخضر السعودي يبحث عن الفوز الـ 300 في تاريخه

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تحقيق الفوز رقم 300 في تاريخه، حين يواجه نظيره البوليفي في مباراة ودية دولية، اليوم، ضمن استعدادات «الأخضر» للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وبحسب إحصاءات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي، خاض «الأخضر» 629 مباراة ما بين ودية ورسمية، حقق الفوز في 299 منها، ما يعني أن التغلب على بوليفيا سيمنح الفريق الانتصار رقم 300 في تاريخه.

وخلال 629 مباراة، وبخلاف 299 انتصاراً، سقط المنتخب الوطني بفخ التعادل في 147 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 183 لقاء.

وسجل لاعبو الأخضر 993 هدفاً، واهتزت شباكهم بـ686 هدفاً.

ويمتلك رضا تكر رقماً قياسياً في ما يتعلق بأسرع الأهداف التي سجلها المنتخب السعودي، وذلك بعد مرور 28 ثانية من انطلاقة المواجهة التي جمعت «الأخضر» بنظيره السوري عام 2002، وانتهت بفوز السعودية 3/‏صفر.

ويعتلي ماجد عبدالله، لاعب النصر السابق، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية بقميص المنتخب السعودي برصيد 71 هدفاً، يليه سامي الجابر برصيد 46 هدفاً وياسر القحطاني 42 هدفاً وعبيد الدوسري 41 هدفاً. وحقق «الأخضر» فوزاً وحيداً في مونديال روسيا، جاء على حساب نظيره المصري بهدفين لهدف، وتعرض لخسارتين أمام روسيا بخمسة أهداف دون رد، وضد أوروغواي بهدف نظيف.

ونستعرض من خلال التقرير التالي، السجل المميز والنتائج التي حققها المنتخب السعودي في أولى مبارياته بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم.

بعد مونديال 1994، فاز المنتخب السعودي في مباراته الأولى عقب المشاركة في كأس العالم، على حساب ضيفه الأميركي بهدفين لهدف، في لقاء جمع بينهما على ملعب «مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية». وسجل سامي الجابر وفهد الغشيان هدفَي الأخضر، بينما تكفل فرانك كلوباس بالهدف الوحيد للضيوف.

وبعد مونديال 1998 حقق المنتخب الوطني فوزاً كاسحاً على نظيره التنزاني بثمانية أهداف دون رد، في أول لقاء دولي عقب انتهاء المشاركة في كأس العالم على ملعب «الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

وسجل أهداف المنتخب السعودي عبيد الدوسري (هدفان)، وإبراهيم سويد (ثلاثة أهداف - هاتريك)، مقابل هدف لكل من محمد الخليوي وفيصل أبو اثتين وموسى صالح.

وبعد مونديال 2002 واصل «الأخضر» نتائجه المميزة بعد المشاركة في كأس العالم، رغم النتائج الباهتة والمردود السيئ الذي قدمه اللاعبون في نسخة كوريا الجنوبية واليابان، وفاز الفريق على البحرين بهدفين لهدف على ملعب «نادي الكويت الرياضي».

وسجل ثنائية المنتخب السعودي، فيصل العبيلي وطلال المشعل، فيما حمل الهدف الوحيد للبحرين توقيع اللاعب طلال يوسف.

وبعد مونديال 2006 التقى المنتخبان السعودي والبحريني مجدداً في أول مباراة لـ«الأخضر» بعد انتهاء مشاركته في المونديال، وأقيمت على ملعب «الأمير محمد بن فهد» بالدمام، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ياسر القحطاني، بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق المباراة.

629

مباراة خاضها الأخضر ما بين ودية ورسمية.

299

انتصاراً حققها المنتخب السعودي في تاريخه.

147

مباراة سقط خلالها الأخضر في فخ التعادل.

183

لقاء تعرّض فيه المنتخب السعودي للخسارة.

993

هدفاً سجلها المنتخب، فيما اهتزت شباكه بـ686 هدفاً.