إيقاف مبابي 3 مباريات في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن اللاعب، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تمت معاقبته بالإيقاف لثلاث مباريات إثر قيامه بدفع أحد المنافسين.

وقام مبابي (19 عاماً)، جوهرة الكرة العالمية حالياً، بدفع أحد لاعبي الفريق المنافس لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 4/‏2 على نيم أولمبيك، مطلع الأسبوع الجاري، في الدوري الفرنسي.

وأقدم اللاعب الفرنسي الصاعد على هذا الفعل إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق المنافس عليه، وذلك قبيل نهاية المباراة مباشرة.

ونهض نجم باريس سان جيرمان بعد سقوطه على الأرض وتوجه ناحية اللاعب المذكور وقام بدفعه، ليشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء على الفور.

وتحدث المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن هذه الواقعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، أول من أمس، على هامش مباراة فريقه أمام ألمانيا في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث قال: «لا يحق له أن يتصرف بهذا الشكل».

وعلى إثر العقوبة، سيغيب مبابي عن مباريات النادي الباريسي أمام كل من سانت إتيان وستاد رين وستاد ريمس.