يايا يعود إلى أولمبياكوس اليوناني

المصدر: بيرايوس - أ.ف.ب

عاد لاعب الوسط العاجي المخضرم يايا توريه الى ناديه السابق أولمبياكوس، بعد 12 عاماً على رحيله إلى موناكو الفرنسي، ومنه الى برشلونة الاسباني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما أعلن النادي اليوناني، دون أن يكشف مدة العقد أو قيمته. ولعب توريه (35 عاماً) في صفوف أولمبياكوس موسم 2005-2006، وسجل له ثلاثة أهداف في 20 مباراة.

وانتقل توريه من اليونان الى نادي موناكو، قبل أن يمضي ثلاثة أعوام مع برشلونة (2007-2010).

وبلغ توريه ذروة تألّقه في صفوف مانشستر سيتي، حيث أحرز معه لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ثلاث مرات خلال ثمانية مواسم قضاها في صفوف الفريق الشمالي، حيث خاض 230 مباراة، وسجل 59 هدفاً.

وترك توريه النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، بعد تراجع مشاركاته كأساسي في عهد المدرب الإسباني، جوسيب غوارديولا، الذي تولى الإشراف على النادي في صيف عام 2016.

ولم تكن العلاقة بين توريه وغوارديولا - مدربه السابق في برشلونة - بأحسن أحوالها، فالعاجي أوضح أن العلاقة بينهما في النادي الكاتالوني شهدت توتراً. وفي يونيو الماضي، وجّه اللاعب انتقادات لاذعة لغوارديولا، قائلاً في حديث صحافي إن لديه «مشكلات مع (اللاعبين) الأفارقة».

وسبق لتوريه أن لعب في مطلع مسيرته مع ميتالورك دونتسك الأوكراني (2003-2005)، وبيفيرين البلجيكي (2001-2003).

أما على الصعيد الدولي، فخاض مع منتخب ساحل العاج 101 مباراة، وسجل 19 هدفاً.