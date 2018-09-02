البرازيلي رونالدو يستعد لامتلاك نادي بلد الوليد الإسباني

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

اقترب النجم البرازيلي السابق، رونالدو من الاستحواذ على حصة الأغلبية من أسهم نادي بلد الوليد المشارك هذا الموسم في الدرجة الأولى لبطولة إسبانيا في كرة القدم، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية أمس.

وأشارت صحيفة «ال نورتي دي كاستيا»، وهي إحدى الصحف المحلية في مدينة بلد الوليد الواقعة في شمال غرب إسبانيا، الى أن رونالدو سيمتلك 51% من أسهم النادي، لقاء 30 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة بأن «النجم البرازيلي توصل مساء الخميس الى اتفاق للشراء (مع رئيس النادي) كارلوس سواريز الذي يمتلك أكثر من 60% من الأسهم»، مشيرة الى أن الإعلان عن الصفقة سيتم الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الدور المستقبلي لرونالدو (41 عاماً) في النادي في حال إتمام الصفقة، لم يتحدد بعد، إلا أنه يفضل ألا يكون في الواجهة.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم رونالدو، دافيد إسبينار، تأكيد التقارير. وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني «حتى الوقت الراهن، لم ندل بأي تعليق على هذا الموضوع، وهذا الوضع لم يتغير».

وتثير الصحافة الإسبانية منذ أسابيع اهتمام رونالدو بشراء حصة في النادي الذي عاد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعد البرازيلي الذي عرف بـ«إل فينومينو» (الظاهرة)، أحد أفضل المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم. وهو توّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1994 و2002، واستدعي للمرة الأولى الى تشكيلة «السيليساو» في عمر 17 عاماً. سجل 62 هدفاً في 97 مباراة خاضها مع البرازيل، بينها هدفا البرازيل في مرمى الحارس الألماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2-صفر).

رونالدو سيمتلك 51% من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني مقابل 30 مليون يورو.