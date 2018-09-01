بيرنلي يهدد بزيادة «متاعب مورينيو»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يحل مانشستر يونايتد، غداً، ضيفاً على بيرنلي في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي ومستقبل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو على المحك، وذلك بعدما حقق أسوأ بداية موسم له منذ 26 عاماً.

وتزايدت مشكلات مورينيو في الملعب وخارجه، ما يجعله مهدداً باختبار لعنة الموسم الثالث التي عاشها سابقاً مع تشلسي وريال مدريد الإسباني، وذلك بعد سقوط «الشياطين الحمر» في المرحلتين الثانية والثالثة أمام برايتون (2-3) وعلى أرضه أمام توتنهام (صفر-3).

وبدأت مشكلات مورينيو حتى قبل انطلاق الموسم نتيجة تذمره من إدارة النادي التي لم تلب طلباته في فترة الانتقالات الصيفية، ثم ظهرت إلى الواجهة أنباء عن توتر علاقته بنجم الوسط الفرنسي بول بوغبا، وصولاً إلى مباراة الإثنين التي شهدت انهيار فريقه في الشوط الثاني، وتلقيه ثلاثية من توتنهام، وهي الأسوأ له في أرضه.

وتتحدث تقارير أخرى عن شعور اللاعبين بأن المدرب سيقال من منصبه في حال الخسارة أمام بيرنلي.

ويأمل سيتي الاحتفال بأفضل طريقة بمرور 10 أعوام على انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث تحول فيها سيتي اليوم إلى أحد كبار أندية أوروبا بفضل الاستثمارات الإماراتية التي جعلته منه بطلا لإنجلترا، ومنافسا بقوة في أبطال أوروبا، أهم مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي بقية المباريات، يستضيف ليستر سيتي ليفربول، ويواجه إيفرتون هيدرسفيلد، ووست هام مع وولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون، وبرايتون أمام فولهام، وكارديف سيتي وأرسنال، وواتفورد وتوتنهام.

مان يونايتد في مهمة وقف نزف النقاط وتعويض السقوط المدوي أمام توتنهام.