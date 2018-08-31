إيقاف 4 لاعبين في منتخب اليابان للسلة بسبب «فضيحة جنسية»

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أعلن اتحاد كرة السلة باليابان أنه عاقب أربعة لاعبين من المنتخب الياباني للعبة بالإيقاف لعام واحد، على خلفية الفضيحة الجنسية التي تورطوا فيها خلال دورة الألعاب الآسيوية الجارية حالياً بإندونيسيا.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة السلة أنه لن يكون بمقدور أي من اللاعبين المشاركة في المسابقات الرسمية التي يخوضها منتخب البلاد.

يذكر أن رئيس الاتحاد الياباني للسلة، يوكو ميتسويا، عوقب أيضاً بتقليص راتبه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 10%.

وطرد اللاعبون يويا ناجايوشي (27 عاماً)، وتاكويا هاشيموتو (23 عاماً)، وتاكوما ساتو (23 عاماً)، وكيتا امامورا (22 عاماً)، الأسبوع الماضي، من دورة الألعاب الآسيوية، بعد تورطهم في علاقات جنسية مع بعض العاهرات، عقب مباراة خاضوها في جاكارتا. ووقعت هذه الفضيحة عقب فوز اليابان 82/‏‏71 على قطر في دور المجموعات.

وقال رئيس البعثة اليابانية، ياسوهيرو ياماشيتا، بعد تفجر الفضيحة: «أعتذر لكم بشدة، لقد خرقوا اللوائح الخاصة بالسلوك المتبع داخل الفريق القومي، وخانوا تطلعات الجماهير». وتقدم اللاعبون الأربعة باعتذار رسمي لدى عودتهم مباشرة إلى اليابان. واستمر المنتخب الياباني بعد هذه الواقعة في خوض المنافسات، ولكن بقائمة تضم ثمانية لاعبين فقط.