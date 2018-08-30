فيكتور يهدي الإمارات برونزية الجودو في " آسياد إندونيسيا"

المصدر: الإمارات اليوم -جاكرتا

أهدى لاعب منتخب الإمارات للجودو فيكتور سكرتوف، الإمارات، الميدالية البرونزية في الجودو في وزن" 73" كلغ بعد فوزه على لاعب قيرغستان بيكتور رسيمام في في الجولة الحاسمة التي أقيمت اليوم على صالة الجودو بإستاد غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا بمشاركة 45 دولة آسيوية، رافعا بذلك عدد الميداليات التي احرزتها الإمارات في هذه الدورة حتى الآن الى 13 ميدالية منها 3 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات.

وكان فيكتور تأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد فوزه بالعلامة الكاملة على كل من اللاعب السعودي سليمان حمد والأوزبكي قاسيمنجون بوبوف فيما خسر أمام اللاعب الياباني شوهي اونو.

ويدشن لاعب منتخب الإمارات للجودو توما سيرجيو الحائز على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 2016، مشاركته في الدورة غدا في وزن 90 كلغ، فيما سيشارك زميله إيفان رومارينكو في مسابقة وزن 100كلغ.