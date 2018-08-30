فيراتي يعود إلى التمارين الجماعية مع سان جيرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عاود لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، تمارينه الجماعية مع زملائه في باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بحسب مقطع فيديو نشره الأخير في حسابه على «تويتر».

وغاب الدولي الإيطالي عن المباريات الثلاث الأولى لسان جيرمان في الدوري المحلي، بسبب إصابة عضلية، وظهر، أول من أمس، في مقطع فيديو يتمرن بجانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، وبطل العالم الفرنسي كيليان مبابي. وقد يكون فيراتي جاهزاً للانضمام إلى المجموعة عندما يحل سان جيرمان ضيفاً على نيم، السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، علماً بأن مدربه الألماني توماس توخل كشف، الجمعة، أن «عودته قريبة» إلى الفريق من دون أن يحدد موعداً لهذه العودة.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، على غرار ديجون، فيما يبتعد عنه منافسه المحتمل ليون بفارق ثلاث نقاط، ومرسيليا وموناكو بفارق خمس نقاط.