ريال مدريد يعير حارسه لونين إلى ليغانيس

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إعارة حارس مرماه الأوكراني الشاب، أندريه لونين (19 عاماً)، الذي ضمه في يونيو الماضي، إلى فريق ليغانيس في إحدى ضواحي العاصمة الإسبانية، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أول من أمس: «توصل ناديا ريال مدريد وليغانيس إلى اتفاق في شأن إعارة اللاعب للموسم الحالي».

ويعد رحيل الحارس الأوكراني الشاب منطقياً عن النادي الملكي، للتخفيف من اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، إذ وصل عدد حراس المرمى في ريال مدريد إلى خمسة هذا الصيف، بعد ضم البلجيكي تيبو كورتوا من تشلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وأعلن مدرب الفريق جولن لوبيتيغي أن لوكا زيدان (20 عاماً)، الابن الثاني لسلفه المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، سيعود للالتحاق بالفريق الرديف بعدما كان الموسم الماضي في مركز الحارس الثالث للفريق الأول، وخاض مباراة أولى بـ«الليغا» في مايو الماضي. ومن دون لونين ولوكا، سيعتمد لوبيتيغي على ثلاثة حراس للمرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس، كورتوا وكيكو كاسيا الذي تم الدفع به في الموسم الحالي إلى المركز رقم ثلاثة في حراسة مرمى الفريق.