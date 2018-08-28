تعقيدات في محاولة بوردو التعاقد مع هنري

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أشارت تقارير صحافية فرنسية إلى تعقيدات في محاولة بوردو التعاقد مع النجم السابق تييري هنري، لتولي مهمة تدريبه خلفاً للأوروغواياني غوستافو بوييت، على رغم تأكيد مالكي نادي كرة القدم أن كل الأمور لا تزال ممكنة.

ويتردد اسم هنري كأبرز المرشحين لخلافة بوييت الذي يتوقع أن يعلن النادي هذا الأسبوع إقالته من منصبه، وذلك بعدما عاقبه بإيقاف عن مزاولة مهامه منذ نحو 10 أيام، على خلفية انتقادات وجهها للإدارة.

وأوردت صحيفة «ليكيب» في عددها الصادر أمس، أن «بوردو لم يتخل بعد عن محاولة جذب الفرنسي. إلا أن النقاشات، المعقدة، دفعت مسؤولي النادي الى التفكير بخطة بديلة».

وأضافت «الباب لم يغلق بعد، لكنه ليس مفتوحاً بقدر ما كان عليه قبل أيام».

ونقلت الصحيفة الرياضية الواسعة الانتشار عن مصادر لم تسمها، أن «تييري هنري لم يقل بعد (لا) لبوردو، لكن ثمة نقاط تباين لا تشجع بالضرورة على التفاؤل»، كاشفة أن النجم السابق للمنتخب الفرنسي ورئيس النادي ستيفان مارتان وممثلين لمجموعة «جي اي سي بي» الأميركية للاستثمار، التي ستستحوذ رسمياً على النادي الفرنسي بدءاً من 28 سبتمبر المقبل، عقدوا الأحد اجتماعاً في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويأتي تقرير «ليكيب» غداة تقارير فرنسية منها لمجلة «باري ماتش» وقناة «كانال بلوس»، أفادت بأن اللاعب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي وأحد مساعدي الإسباني روبرتو مارتينيز في الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي خلال كأس العالم 2018، أبلغ بوردو قراره السلبي لجهة تولي تدريبه.