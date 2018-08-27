محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة المصري

المصدر: جوني جبور- دبي

كشف موقع اليوم السابع المصري، عن شن نجم نادي ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح هجوماً على اتحاد الكرة في بلاده، بعد أن سلط الموقع المصري الضوء على تغريدات لـ "صلاح" نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "إنه من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماماً، إذ ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، ولا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا".

ونشبت أزمة بين اتحاد الكرة المصري ومحمد صلاح بسبب خلافات تعاقدية حول حقوق الرعاية قبل منافسات كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين، قبل أن يعلن القائمون على اتحاد الكرة في مصر عن أن الأزمة في طريقها إلى الحل، ولكن من دون حدوث أي تطورات جديدة، ما دفع صلاح إلى نشر تغريداته الأخيرة.

كما نشر الموقع المصري تعليقاً لرامي عباس محامي ووكيل اللاعب حول الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري، يقول عباس "أنه خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ضمانات تتعلق بالتقاط الصور الخاصة باللاعب أثناء وجوده في المنتخب الوطني خلال مونديال روسيا 2018 ومايزال في انتظار الرد.