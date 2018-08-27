الهلال يوافق على مواجهة الزمالك في السوبر السعودي - المصري

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن نادي الهلال السعودي موافقته على خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراة كأس السوبر السعودي - المصري، أمام فريق الزمالك، على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 10 نوفمبر المقبل.

وذكر الهلال، في بيان رسمي نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، يسعى، من خلال الخطوات التطويرية التي يقوم بها على الصعيدين المحلي والعربي، إلى إقامة مثل هذه البطولات لتعزيز العلاقات المتينة بين أبناء الوطن العربي.

وأشار بيان الهلال إلى أن قرار النادي المشاركة في السوبر السعودي - المصري، يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وسعيه لإنجاح فكرة إقامة المباراة، وتهيئة كل السبل التي تضمن إقامتها تعزيزاً لأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الهلال كان قد اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر السعودي - المصري، أمام الأهلي بسبب عدم تأكيد الأخير لموعد إقامة المباراة، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي، الجمعة الماضية، إقامة مباراتي كأس السوبر المصري - السعودي بمشاركة نادي الزمالك المصري فقط، في المباراتين أمام الهلال واتحاد جدة السعوديين.

وسيلتقي ناديا الزمالك المصري والاتحاد السعودي في القاهرة، على كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الخامس من نوفمبر المقبل، فيما سيلتقي ناديا الهلال السعودي والزمالك المصري، في الرياض على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاشر من الشهر نفسه.

وتقرر أن تكون جوائز مباراتي السوبر مليوني دولار، حيث سيحصل البطل في كل مباراة على مكافأة مالية بقيمة مليون دولار.