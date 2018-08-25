رونالدو يبحث عن أول أهدافه مع اليوفي اليوم

المصدر: روما - أ.ف.ب

يقود المدرب الخبير الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريقه الجديد نابولي للمرة الأولى على أرضه ضد فريقه السابق ميلان، فيما تأمل جماهير يوفنتوس حامل اللقب في مشاهدة نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو يفتتح رصيده التهديفي، مع انطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم.

ويعود رونالدو إلى الساحة التي سجل فيها «أجمل» هدف في مسيرته الرائعة في أبريل، بكرة أكروباتية خارقة قاد من خلالها فريقه السابق ريال مدريد الإسباني إلى مواصلة مشواره نحو لقب ثالث تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف دفع جماهير «السيدة العجوز» إلى الوقوف والتصفيق له للمحته الرائعة، لكن السبت وبعد انتقاله بنحو 100 مليون يورو إلى فريق مدينة تورينو، سيحمل الـ«دون» قميصهم للمرة الأولى في ملعبهم.

وعلى ملعب «أليانز»، سيحاول ابن الـ33 تسجيل هدفه الأول مع حامل اللقب المحلي سبع مرات تواليا، عندما يلتقي لاتسيو خامس الموسم الماضي والطامح لتعويض خسارته ضد نابولي.

في المقابل أمضى أنشيلوتي (59 عاماً) معظم مسيرته في ميلان لاعباً (1987-1992) ومدرباً (2001-2009)، ومعه أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري المحلي ثلاث مرات.

كما أن محطته التدريبية الأخيرة في إيطاليا كانت مع ميلان، قبل رحلة أوروبية زاخرة مع تشلسي الإنجليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وسيواجه أنشيلوتي لاعبيه السابقين مدرب ميلان الحالي جينارو غاتوزو، وباولو مالديني مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي اللذين أحرز معهما لقب دوري أبطال أوروبا 2007.

وكانت المرة الأخيرة التي واجه فيها أنشيلوتي ميلان، قبل 17 عاماً عندما كان مدرباً ليوفنتوس، علماً بأنه أشرف أيضاً على ريجيانا وبارما في إيطاليا.

وستكون المواجهة لافتة للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف نابولي السابق، والقادم إلى ميلان مع الإسباني المخضرم بيبي رينا حارس نابولي السابق. وسجل هيغواين البالغ 30 عاماً 91 هدفاً في 146 مباراة لنابولي قبل انتقاله في 2016 إلى يوفنتوس الذي أعاره إلى الفريق اللومباردي.

مهاجم ميلان هيغواين يعود لمواجهة فريقه السابق نابولي.