ميزرا يخسر ميدالية الدراجات في "الآسياد"

المصدر: الإمارات اليوم – جاكرتا

اخفق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في تحقيق أي ميدالية في سباق الطريق لمسافة 150 كلم الذي أقيم اليوم الخميس ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا ليودع بذلك منافسة سباق الطريق لكن الفرصة مواتية أمام لتعويض في سباق المضمار الذي سيقام إعتبار من يوم 27 الجاري، إذ حل الدراج يوسف ميرزا الذي كان مرشحا بقوة لحصد ميدالية في سباق الطريق ،في المركز الـ 23 بزمن قدره 3.29.10 ساعات بفارق ثلاث دقائق و45 ثانية عن صاحب المركز الأول الدراج الكازاخستاني اليكس لوتستيكو الذي أنهى السباق بزمن قدره 3.25.25 حاصدا الميدالية الذهبية، فيما حل الدراج الياباني فوميكو بيبو ثانيا والتايلاندي نافابوتي لوب هونغيو ثالثا، واحتل دراجو الإمارات أحمد المنصوري وسيف الكعبي ومحمد المنصوري المراكز الـ 53 و 45 و55 على التوالي بفارق 22 دقيقة و13 ثانية عن صاحب المركز الأول، في حين لم يتمكن كل من الدراج البحريني يحي الدين خليفة والمنغولي مرال اردين من إكمال السباق.