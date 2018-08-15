توتنهام يرجئ الانتقال إلى ملعبه الجديد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم إرجاء الانتقال إلى ملعبه الجديد بسبب مشكلات تقنية تتعلق بأنظمة السلامة، والذي كان مقرراً الشهر المقبل، ليواصل بذلك اعتماد ملعب ويمبلي الشهير في لندن.

وكان من المتوقع أن يخوض توتنهام مباراته الأولى على ملعب وايت هارت لاين الجديد الذي شيد بالاسم نفسه وفي الموقع ذاته لملعبه القديم في 15 سبتمبر ضد ليفربول، إلا أنه أعلن أن الانتقال لن يتم في الوقت الحالي.

وأوضح النادي في بيان أن «الاختبارات التي أجريت أخيراً أظهرت وجود مشكلات مع أنظمة السلامة، وهذه التأخيرات التي تتسبب بها هذه الصعوبات تعني أننا لن نكون قادرين على إجراء النشاطات الاختبارية الضرورية في 27 أغسطس والأول من سبتمبر».

وشدد على أن هذه النشاطات «ستعاد جدولتها لتقام قبل أي مباراة رسمية أولى في الملعب الجديد، وذلك بهدف نيل رخصة السلامة».

ولم يحدد توتنهام موعداً جديداً لافتتاح الملعب الذي يتسع لـ61 ألف متفرج، مكتفياً عبر موقعه الالكتروني بالإشارة الى أن مباراتيه ضد ليفربول في 15 سبتمبر وكارديف (السادس من أكتوبر) ستقامان على ملعب ويمبلي، في حين أن الملعب المضيف لمباراته ضد مانشستر سيتي في 28 أكتوبر «سيتم تحديده لاحقاً». وفي حين يترك ذلك هامشاً لاحتمال أن يكون الملعب جاهزاً قبل موعد المباراة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أشارت تقارير صحافية إنجليزية الى أن النادي أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الإنجليزي للعبة، لاستخدام ملعب ويمبلي حتى نهاية السنة الحالية.

وشمل الإرجاء أيضاً نقل مباراة ضمن دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل)، كان من المقرر أن تقام على «وايت هارت لاين» بين فريقي سياتل سيهوكس وأوكلاند رايدرز في 14 أكتوبر، إلى ويمبلي.