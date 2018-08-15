نقل مباشر ومجاني على «فيس بوك» للدوري الإسباني

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة في إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق استثنائي مع الشركة الأميركية المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتمكين مستخدميها في جنوب آسيا من متابعة الدوري الإسباني مباشرة ومجاناً، لاسيما في الهند.

وقالت الرابطة إنها عقدت اتفاقاً رائداً مع شبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم، وأنه «يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية».

وأوضحت في بيان صحافي: «كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى، ستصبح متوافرة مجاناً على فيس بوك في ثماني دول، هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان».

وهي المرة الأولى التي توقع فيها الرابطة عقداً للنقل المباشر عبر منصة للتواصل الاجتماعي، والعقد يستهدف بشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث السكان (1.3 مليار نسمة). ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في الهند أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف مليار شخص باتصال بالإنترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع «عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي»، من دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة «ماركا» بـ90 مليون يورو. وأشار البيان إلى أن «الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018-2019 الذي ينطلق الجمعة»، مؤكداً أن «جميع المباريات ستكون متوافرة على الصفحة الرسمية للدوري على فيس بوك، وأيضاً على الصفحات الخاصة بكل نادٍ».

وعلّق رئيس رابطة الدوري، خافيير تيباس، على الاتفاق بالقول «الليغا مرجع لكرة القدم العالمية، وهذا (الاتفاق) يشكل ارتياحاً هائلاً بالنسبة إلينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية، سيكون مهماً جداً أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجاناً عبر فيس بوك».

وفي يونيو الماضي، أعلنت الرابطة أنها جددت عقدها لخمسة مواسم من 2019 إلى 2024، مع مجموعة «ميديابرو» الإسبانية، لبث المباريات عالمياً مقابل 4.48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30% على العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016-2017 بحسب الرابطة 3.6 مليارات، 40% منها من حقوق النقل التلفزيوني، بأرباح وصلت إلى 234 مليون يورو، وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017-2018، أربعة مليارات يورو.

ويعد بث المباريات عبر «فيس بوك» أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

وفي يونيو، أعلنت مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة، عن التوصل إلى اتفاق لبث 20 مباراة من الدوري الإنجليزي عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، في كل من المواسم الثلاثة المقبلة، بدءاً من 2019-2020.

• 8 دول في جنوب آسيا ستستفيد من هذه الاتفاقية، هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان.

• قيمة الصفقة بلغت 90 مليون يورو، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.