«هاتف» صلاح يورّطه مع الشرطة البريطانية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه قدم إلى الشرطة شريطاً مصوراً يُظهر قيام نجمه المصري، محمد صلاح، باستخدام هاتفه النقال أثناء قيادته السيارة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إنجليزية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن متحدث باسم ليفربول، أن «النادي، بعد التشاور مع اللاعب، رفع إلى شرطة ميرسيسايد (شمال غرب البلاد حيث تقع المدينة) الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه»، وأضاف «لقد تحدثنا أيضاً إلى اللاعب، وسنتابع الموضوع داخلياً، لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تعليق إضافي حول هذا الموضوع».

ويظهر الشريط، الذي يمتد لنحو دقيقة، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إنجلترا، ليل الإثنين، صلاح جالساً خلف مقود سيارته على طريق مزدحم يستخدم هاتفه النقال، من دون التحدث عبره. وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا إلى جانب الطريق المزدحم، وطلب بعضهم من صلاح (26 عاماً) التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقاً. وأظهر الشريط أيضاً أن صلاح واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.

وأكدت الشرطة عبر حسابها على «تويتر» أنها «أبلغت بوجود شريط يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه النقال أثناء القيادة، لقد تم تحويل الملف إلى القسم المختص، شكراً على إبلاغنا بذلك».

وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1300 دولار)، وحسم نقاط من رخصة قيادته.

ولم يحدد الطرفان تاريخ تصوير الشريط، إلا أن صحيفة «ميرور» الإنجليزية رجحت أن يكون ذلك قد تم في أعقاب المباراة الأولى لليفربول، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي فاز فيها، الأحد، على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، علماً أن صلاح نفسه افتتح التسجيل خلالها.

وقدم صلاح أداء لافتاً مع ليفربول في موسمه الأول معه (2017-2018)، وتوج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز مع 32 هدفاً، من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات. واختير صلاح - الذي أسهم في قيادة فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3 - أفضل لاعب في «البريمييرليغ» في الموسم الماضي.

• شريط الفيديو لصلاح تم التقاطه بعد مباراته الأولى مع ليفربول ووست هام الأحد الماضي.