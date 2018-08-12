مرسيليا يدشن الموسم الفرنسي بفوز كبير

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قص مرسيليا شريط افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير أول من أمس، على ضيفه تولوز 4-صفر، وذلك بفضل لاعب وسطه ديميتري باييت الذي سجل ثنائية. وكانت المباراة الأولى لموسم 2018-2019 تاريخية، إذ شهدت تدخل تقنية الفيديو المساعد لأول مرة في الدوري الفرنسي، وجاء بفضلها الهدف الأول لباييت من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، بعدما لمست الكرة يد المدافع كيلفان أميان (45).

وأكد باييت فوز فريق المدرب رودي غارسيا على ضيفه تولوز، الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه سوى مرة واحدة في مواجهتهما الـ22 الأخيرة (3 مارس 2012 بنتيجة 1-صفر في مرسيليا)، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعدما تابع الكرة اثر تسديدة لزميله البديل الغيني بونا سار صدها الحارس بابتيست رينيه.

واختتم مرسيليا اللقاء بهدفين متأخرين لفالير جيرمان بعد تمريرة متقنة من مورغان سانسون (89)، وفلوران توفان بعد عرضية من جوردان أمافي (90+2).