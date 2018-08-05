برشلونة يتعاقد مع «العدو اللدود» لريال مدريد

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أعلن ناديا برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني توصلهما إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعب الوسط التشيلي الدولي أرتورو فيدال من الثاني إلى الأول من دون الكشف عن قيمة الصفقة. يذكر أن اللاعب التشيلي اشتهر بعداوته لريال مدريد في مناسبات عديدة، أطلق فيها تصريحات نارية ضد الملكي حين كان لاعباً في البايرن، خصوصاً أنه تجرع مرارة الخروج من دوري الأبطال لموسمين متتاليين على يد نجوم الملكي.

وقال النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي «الاتفاق مع أرتورو فيدال تم على المواسم الثلاثة المقبلة بشرط تخطي اللاعب للفحص الطبي الذي سيخضع له في الأيام القليلة المقبلة». وأضاف «سيعلم نادي برشلونة الجميع عن موعد وصول اللاعب وبرنامج تقديمه إلى وسائل الإعلام».

وكان نادي بايرن ميونيخ سمح لفيدال بمغادرة تمارين الفريق أول من أمس برفقة المدير الرياضي حسن حميديتش، لاتمام الصفقة التي ذكرت تقارير صحافية أنها ستكلف خزائن برشلونة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بتسعة ملايين يورو.

وسيعوض قدوم فيدال رحيل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو الذي عاد إلى صفوف غوانغزهو الصيني معاراً.

وسيحذو فيدال حذو مواطنيه ألكسيس سانشيز الذي لعب في صفوف برشلونة من 2011 الى 2014، وحارس المرمى كلاوديو برافو من 2014 الى 2016.

يذكر أن فيدال خاض 100 مباراة دولية مع منتخب تشيلي وقاده إلى الفوز بكوبا أميركا مرتين عامي 2015 و2016.

فيدال ثالث تشيلي يلعب لبرشلونة بعد سانشيز وبرافو في السنوات الـ10 الماضية.