سيتي وتشلسي في قمة افتتاح موسم الكرة الإنجليزية اليوم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يلتقي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم مع تشلسي حامل الكأس اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، في مباراة درع المجتمع التي تمهد للموسم الإنجليزي الكروي الرسمي.

وعلى الرغم من أن المباراة تستقطب الأنظار كونها الأولى في موسم انجليزي يعد بالكثير، إلا أن المراقبين لا يعولون كثيراً على تكوين صورة واضحة عما سيكون عليه الدوري الممتاز، ذلك أن اياً من الفائزين بهذه الكأس لم يتوج بطلاً للدوري، منذ فعل ذلك مانشستر يونايتد في موسم 2010-2011.

وتُقام المباراة في درجة حرارة مرتفعة تشهدها العاصمة البريطانية لندن في هذه الفترة، وستكون مناسبة لمدربي الفريقين لإشراك لاعبين شبان، إلى جانب اللاعبين النجوم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الـ21 التي استضافتها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وبصرف النظر عن التشكيلتين اللتين سيدفع بهما كل من المدربين الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، والإيطالي ماوريتسيو ساري (تشلسي)، ستكون المباراة مناسبة لاستعادة كرة القدم المحلية الإنجليزية بريقها بعد ثلاثة اسابيع على ختام نهائيات كأس العالم.

ويطرح السؤال بقوة: هل سيتمكن مانشستر سيتي من استهلال الموسم بقوة كما فعل في ختام الموسم الماضي، أم سيواجه تحدياً جدياً في سعيه إلى الاحتفاظ بلقبه؟

في المقابل، هل سيتمكن المدير الفني الجديد لتشلسي الإيطالي ساري القادم من نابولي، من انتزاع الكأس للفريق اللندني، بعدما قاد سلفه الإيطالي انطونيو كونتي الفريق الى لقب كأس انجلترا الموسم الماضي وبطولة الدوري الممتاز في الموسم الذي سبقه؟

كذلك يتساءل مشجعو سيتي عن كيفية تعاطي المدرب غوارديولا مع الجناح الجزائري رياض محرز القادم من ليستر سيتي بصفقة بلغت 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار)، وهو كان أبرز المنضمين الى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان غوارديولا أشرك محرز في المباراة أمام بايرن ميونيخ في كأس الأبطال الدولية الأسبوع الماضي، وقال إنه سيدفع به اساسياً في المباراة على الرغم من اصابة في كاحله.

وكان أغلبية نجوم سيتي الذين خاضوا مع منتخبات بلادهم الأدوار النهائية من مونديال روسيا، التحقوا بالفريق، باستثناء الإنجليزي رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين اللذين يمضيان عطلتهما.

ورحب غوارديولا بلقاء ساري، الذي حل بدلاً من مواطنه انطونيو كونتي الشهر الماضي. وقال الإسباني «أنا سعيد لوجوده هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. تابعته في ثلاث مباريات مع فريقه الجديد، وقد تمكن من جعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها. وسأستفيد كثيراً من متابعته اسبوعياً».

وتابع «أعتقد أننا سنخوض مباراة كبيرة، اذ لطالما كان تشلسي خصماً كبيراً. كان الأمر كذلك مع انطونيو (كونتي)، وسيكون نفسه مع ماوريتسيو (ساري). وسيكون اسلوب اللعب مثالياً لكرة القدم الإنجليزية».

واعترف غوارديولا في المقابل بأن المباراة تأتي في وقت صعب على الفريق لافتقاده مجموعته الكاملة، لكنه أكد استعدادات مانشستر سيتي قائلاً انه يتطلع الى لقب خامس في المسابقة، علماً أن كلاً من الفريقين سبق له الفوز بها أربع مرات.

وبالنسبة إلى تشلسي، هناك شكوك حول مشاركة الإسباني فرانسيسك فابريغاس، إذ يعاني إصابة طفيفة في ركبته، كذلك لايزال الفريق اللندني يفتقد عدداً من لاعبيه المفاتيح، بينهم بطلا العالم الفرنسيان نغولو كانتي واوليفييه جيرو، والثلاثي البلجيكي ادين هازارد والحارس تيبو كورتوا وميتشي باتشواي، الى جانب الإنجليزي غاري كايهيل.

وكانت كثرت التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية حول مصير عدد من لاعبي تشلسي، بينهم الحارس تيبو كورتوا ولاعب الوسط البرازيلي ويليان والبلجيكي هازارد، لكن ساري ابدى ثقته ببقاء ويليان، لكنه كان اقل تفاؤلاً بالنسبة الى مصير الحارس كورتوا.

ويستهل سيتي مشواره في الدوري الممتاز بلقاء أرسنال خارج معقله (يحل بضيافته في لندن) في 12 أغسطس، فيما يحل تشلسي بضيافة هادرسفيلد في 11 منه.

المدرب الإيطالي ساري يخوض أول مباراة رسمية له.. ومحرز يسعى لترك بصمة في افتتاح الموسم مع سيتي.