صفقات أندية إنجلترا تتخطى المليار يورو

المصدر: لندن - د.ب.أ

تخطت قيمة الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حاجز المليار يورو للموسم الخامس على التوالي.

ومع تبقي سبعة أيام على انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي وستة أيام على ختام فترة الانتقالات الصيفية، تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الأندية هذا الصيف حاجز المليار يورو، رغم انتهاء سوق الانتقالات بشكل مبكر.

ويحظر على أندية الدوري الإنجليزي ابرام المزيد من التعاقدات بمجرد انطلاق الموسم، لكن سيكون بإمكانها بيع لاعبين للسوق الخارجية أو إعارة اللاعبين طوال الشهر الجاري.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات في إنجلترا هذا الصيف 1.1 مليار يورو، ويتصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر انفاقاً بـ195 مليون يورو.

وأبرم ليفربول أغلى صفقة هذا الصيف بتعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر من روما مقابل 75 مليون يورو. وحل الدوري الإيطالي في المركز الثاني في قائمة الدوريات الأكثر انفاقاً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بإجمالي 927 مليون يورو، من بينها أكثر من 100 مليون يورو دفعها يوفنتوس لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.