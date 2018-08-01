منتخب العراق يصل رام الله اليوم تحضيراً لأول مباراة في فلسطين

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

يتوجه المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم، إلى مدينة رام الله، في أول زيارة له إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لخوض مباراة ودية مع نظيره الفلسطيني في الرابع من الشهر الجاري.

وذكر المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، باسل كوركيس، في اتصال مع وكالة «فرانس برس»: «سيغادر المنتخب إلى العاصمة الأردنية عمّان، وسيتوجه فوراً إلى مدينة رام الله برفقة وفد من السفارة الفلسطينية هناك». وأضاف كوركيس: «الجانب الفلسطيني في الأردن أنجز كل إجراءات الدخول للوفد العراقي، وسيرافقنا من عمّان إلى مدينة رام الله، وسنعود بعد المباراة بيوم واحد».

وأوضح المدير الإداري للمنتخب العراقي: «المباراة الودية تأتي في إطار دعوة تلقيناها من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واستجبنا لهذه الدعوة، لأن المنتخب الفلسطيني سبق أن زار العراق وخاض أكثر من مباراة ودية مع المنتخب العراقي، في إطار مساندة ملف العراق في رفع الحظر عن ملاعبه».