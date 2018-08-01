متعب يتهم مدرب الأهلي السابق بإجباره على «الاعتزال»

المصدر: القاهرة ــ أ.ف.ب

أعلن هداف منتخب مصر والأهلي السابق، عماد متعب، اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ، بعمر الـ35 عشية، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي، متهماً المدرب السابق حسام البدري بإجباره على هذا الأمر، حيث حمّله مسؤولية إبعاده عن تشكيلة الأهلي في المواسم الأخيرة. وقال متعب، في حديث مع الحارس الدولي السابق أحمد شوبير على قناة «أون سبورت» المصرية: «قررت اعتزال كرة القدم نهائياً، اتخذت هذا القرار، وانتقلت للعمل الإعلامي في استوديو أون».

وتابع لاعب الأهلي الذي أمضى الموسم الماضي معاراً في فترة «فاشلة» مع التعاون السعودي، بعد بقائه على دكة البدلاء مع الأهلي «أنا حزين، وكنت أتمنى مواصلة مسيرتي، فكرت في الموضوع منذ عودتي من السعودية». وأضاف: «كنت انتظر عودتي إلى الأهلي ولم يحصل ذلك. حصلت على عروض خارجية، لكن فضّلت اتخاذ القرار الصعب، وكنت أشعر بأن اللعب مستحيل في مصر مع نادٍ غير الأهلي».

وصوّب متعب، الذي حمل ألوان الأهلي بين 2003 و2018 ومنتخب مصر بين 2004 و2015، مجدداً السهام على البدري، المدرب السابق للنادي الأحمر، والرئيس الحالي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقاً)، محملاً إياه مسؤولية إبعاده عن القلعة الحمراء، وقال: «حسام البدري السبب الرئيس. أضاع سنتين من عمري. لم يدعني ألعب، ولم يسمح لي بالرحيل».

بدوره، غرّد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي على حسابه في «تويتر»، وقال: «شكراً عماد متعب على كل ما قدمت، وكان شرفاً لي اللعب بجوارك»، فيما رأى الجناح الدولي الحالي، رمضان صبحي، أن متعب «أعظم مهاجم بتاريخ مصر بلا شك». وحمل متعب ألوان منتخب مصر 72 مرة، سجل خلالها 29 هدفاً، وكان ضمن الجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة الذي حصد لقب كأس أمم إفريقيا في 2006 و2008 و2010.

نجمة رابعة على قميص الأهلي

أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، أمس، عن تغيير قميص فريق كرة القدم ليحمل أربع نجوم بدلاً من ثلاث. وتشير النجوم الأربع إلى تتويج الأهلي بلقب دوري مصر 40 مرة.

وأشاد الخطيب بإنجازات أجيال الأهلي المتعاقبة جيلاً وراء جيلٍ، حتى تمكن الأهلي من الفوز ببطولة الدوري 40 مرة.