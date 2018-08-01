ماني يلتحق بفيرمينو وصلاح ويقترب من التجديد لليفربول

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يأمل مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن تساعد الأجواء الإيجابية المتوافرة على إقناع الجناح السنغالي ساديو ماني للارتباط بعقد طويل المدى مع ناديه المنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية، أمس، منها «تلغراف»، إلى أن ماني بات قريباً من التوقيع على عقد جديد يبقيه مع ليفربول وقتاً طويلاً، على غرار، النجمين المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمنيو، لخمس سنوات جديدة، مع العلم أن عقد نجم السنغالي الحالي متبقية فيه ثلاثة مواسم.

وتألق ليفربول تحت قيادة كلوب الموسم الماضي، بفضل الثلاثي الهجومي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وماني، واحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الممتاز، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ريال مدريد.

وتسبب الأداء المتطور في إقناع صلاح وفيرمينو بالموافقة على ارتباط طويل المدى مع ليفربول في وقت سابق هذا العام، ويشعر كلوب بالتفاؤل بشأن سير ماني على خطى زميليه.وقال كلوب في تصريحات صحافية: «عندما أتحدث عن الأجواء الإيجابية في النادي، فهذا لا يقتصر على المدرجات. نحن في ليفربول فريق جماعي، ويرغب اللاعبون في أن يكونوا جزءاً من النادي». وأضاف «هذا أمر رائع وإنجاز كبير للنادي، لأنه بوسع اللاعبين فيرمينو وصلاح وماني والكثير من اللاعبين الآخرين الظهور بشكل مميز مع أي فريق آخر في العالم».

«موقفنا تطور، لأن هذه النوعية من اللاعبين لم تلعب معنا ثم ترحل. الآن الأمر جيد، لكن يجب علينا جميعاً أن نحقق شيئاً».

ويثق كلوب بأن تعاقد ليفربول مع أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية سيساعد النادي على مواصلة التطور. وقال إنه لا يحتاج إلى ضم لاعب وسط مهاجم كبديل للبرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة في يناير الماضي. وسيبدأ ليفربول مسيرته في الدوري الممتاز عندما يستضيف وست هام يونايتد في 12 الجاري.

• عقد ماني الحالي تتبقى فيه ثلاثة مواسم.