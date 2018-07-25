صلاح ينافس ميسي ورونالدو في جوائز «فيفا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، لائحة المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وضمت كلاً من: المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وثلاثة لاعبين فرنسيين، هم: كيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافايل فاران، والكرواتي لوكا مودريتش، والبلجيكيبن كيفن دي بروين وإدين هازارد، والإنجليزي هاري كاين. ويقام حفل توزيع الجوائز في 24 سبتمبر المقبل بلندن. وتقدم الفرنسي ديدييه ديشان لائحة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب، وضمت القائمة كلاً من: الفرنسي زين الدين زيدان، وماسيميليانو أليغري (يوفنتوس الإيطالي)، وستانيسلاف تشيرتشيسوف (منتخب روسيا)، وزلاتكو داليتش (منتخب كرواتيا)، والإسباني غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والألماني يورغن كلوب (ليفربول الإنجليزي)، والإسباني روبرتو مارتينيز (منتخب بلجيكا)، والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وغاريث ساوثغيت (منتخب إنجلترا)، وأرنستو فالفريدي (برشلونة الإسباني).