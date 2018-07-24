بالفيديو.. الفيفا يعلن رسمياً عن القائمة المختصرة لأفضل مدرب 2018 من بينهم مدرب العين السابق

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة لأفضل مدرب في عام 2018 وشهدت القائمة تواجد 11 مدرب من بينهم مدربي أندية ومنتخبات شاركت في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، وهي أسماء استطاعت فرض نفسها بقوة على ساحة التدريب العالمية، وسيتم اختيار المدرب الأفضل في العالم خلال الحفل الذي سيقام في لندن يوم 24 سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة كلاً من مدرب يوفنتوس ماسيميليانو إليغري، مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشوف، زلاتكو داليتش مدرب العين السابق ومنتخب كرواتيا حالياً، ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، مدرب ليفربول يورغن كلوب، ومدرب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب اتليتكو مدريد دييغو سيميوني، ومدرب منتخب انجلترا غاريث ساوثغيت، ومدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، ومدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان.