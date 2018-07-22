الاتحاد الإفريقي يسلّم الكرة الذهبية لأفضل لاعب 2018 في دكار

المصدر: دكار - أ.ف.ب

ذكر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اوغوستان سينغور، أمس، أن الاتحاد الإفريقي قرّر إقامة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في 2018، يناير المقبل، في دكار.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن سينغور أن «رئيس الدولة (ماكاي سال) الذي استقبل رئيس الاتحاد الإفريقي، يوم الخميس الماضي، وافق على أن تحتضن عاصمتنا حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري».

وأضاف «لقد تباحثا الأمر في موسكو على هامش مونديال 2018 في روسيا، وهذا الاستقبال جاء ليؤكد ما تم الاتفاق عليه».

وأشار إلى أنه تم تكليفه بترؤس «لجنة فرعية» مكلفة الإشراف على تنظيم حفل توزيع الجوائز، ومنها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في 2018.

واعتبر سينغور «إنه شرف كبير لبلدنا ولكرة القدم السنغالية أن ننظم هذا الحدث»، مشيراً إلى أنه «تقرر أن تقام هذه التظاهرة في مدن إفريقية أخرى بعد دكار».

وختم سينغور بتأكيد أن رئيس الدولة سال قرر «وضع كل الإمكانات والقيام بكل شيء من أجل ضمان نجاح هذا الحدث».

وحصل المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي.