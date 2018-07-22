رقم قياسي للكينية تشبكويتش في سباق 3000 متر موانع

المصدر: موناكو- أ.ف.ب

حققت العداءة الكينية، بياتريس تشبكويتش، رقماً قياسياً في سباق 3000 متر موانع، وكرّس العدّاء الأميركي، نواه لايلز، نفسه ملكاً لسباق 200م في لقاء موناكو لألعاب القوى، المرحلة العاشرة من الدوري الماسي، الذي أقيم، أول من أمس على مضمار ملعب لويس الثاني.

وسجلت تشبكويتش (27 عاماً) 8.44.32 دقائق، ناسخة الرقم السابق المسجل باسم البحرينية روث جيبيت (8.52.78 د) في 27 أغسطس 2016 بباريس.

وكانت لجنة النزاهة في ألعاب القوى أعلنت، قبل انطلاق المنافسات، إيقاف العدّاءة البحرينية، بطلة أولمبياد ريو 2016، مؤقتاً بسبب وجود مادة «ايبو» المحظورة في عينات بولها.

واستفادت تشبكويتش من عدّاءتين أخريين قامتا بدور الأرنب، إحداهما مواطنتها كارولاين تويغونغ (لم تنهِ السباق)، وزادت من سرعتها في اللفة الأخيرة فتقدمت بفارق أكثر من 16 ثانية على الأميركية، كورتني فريريكس (9.00.85 د)، وجاءت الكينية، هايفين كاينغ، ثالثة (9.04.41 د).

وبدأت العداءة الكينية مسيرتها في سباق 1500م قبل الانتقال إلى الموانع، حيث حلت رابعة في اولمبياد ريو (2016)، ورابعة أيضاً في بطولة العالم بلندن (2017) بعد أن ارتكبت خطأ قاتلاً دفعت ثمنه غالياً.

وحسنت تشبكويتش بنحو 15 ثانية رقمها الشخصي في هذا السباق، وكانت حققته في 30 يونيو الماضي بباريس، عندما قطعت المسافة في 8.59.36 دقائق.

وعبرت تشبكويتش عن «شعور لا يوصف» بعد الفوز، وقالت «أردت تحطيم هذا الرقم القياسي، هذا هو مخططي منذ بداية الموسم، كنت أعرف أن أفضل فرصة أمامي ستكون في موناكو، بسبب الظروف المناخية الجيدة والجمهور الكبير»، وأضافت «لقد نجحت الخطة، إنه شعور لا يوصف بإعادة الرقم القياسي العالمي إلى كينيا، وأنا فخورة جداً بذلك، لاسيما بعد مسيرة من ست سنوات، ثلاث منها في سباقات الموانع».

وغطى إنجاز «الصاروخ» تشبكويتش على جميع النتائج الجيدة والضخمة التي تحققت في لقاء موناكو، الأكثر غزارة على صعيد تحقيق أفضل الأرقام في السنوات الأخيرة.

وحققت العداءة الباهاماسية، شاوناي ملير-اويبو، رقماً عالمياً لهذا الموسم في سباق 400م، مسجلة 48.97 ثانية.

وحجزت الجنوب إفريقية، كاستر سيمينيا، كالعادة المركز الأول في سباق 800م (1.54.60 د)، مقابل المركز السادس للمغربية رباب العرافي (1:57.47 د).

وبات الأميركي نواه لايلز (21 عاماً) ملك سباق 200م بعدما سجل رقماً عالمياً للموسم هو 19.65 ثانية، محسناً الرقم السابق المسجل باسمه أيضاً بفارق أربعة أجزاء في المائة من الثانية.

ولم يهزم لايلز الذي توّج، أواخر يونيو، بطلاً للولايات المتحدة في سباق 100م مع رقم عالمي أيضاً (9.88 ث)، في سباق 200م خلال جميع مشاركاته في الدوري الماسي.

وتعرّض لايلز لإصابة حرمته من المشاركة في بطولة العالم 2017 بلندن، فكانت الذهبية من نصيب التركي، راميل غولييف، الذي حلّ ثانياً بزمن 19.99 ثانية.

وأحرز الإكوادوري، اليكس كينيونيز، الذي تحسن مستواه كثيراً هذا الموسم، المركز الثالث في 20.03 ثانية.

ولفت العداء المغربي، سفيان البقالي، الأنظار في 3000م موانع، بتسجيله رقماً عالمياً أيضاً هو 7.58.15 دقائق، وحلّ أمام الأميركي ايفان جايغر (8.01.02 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو (8.09.78 د)، فيما حلّ المغربي، إبراهيم الزايدوني، في المركز الثامن (8.20.22 د).