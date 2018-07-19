مبابي: شعوري فريد.. حياتي تتغير تقريباً كل 6 أشهر

المصدر: باريس - أ.ف.ب.

شكل الفوز بكأس العالم 2018 في كرة القدم «مرحلة جديدة» في حياة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بحسب ما قال لاعب باريس سان جرمان، الذي أكد أن التتويج لن يغير طريقة عيشه.

ورأى مبابي أن التتويج بلقب المونديال بعد 20 عاماً من إحراز فرنسا لقبها الأول شكل «فخراً لا يوصف، وشعوراً فريداً، وحلم طفل يتحقق وشيئاً لا ثمن له».

وتأتي النجمة الفرنسية الثانية بمثابة مرحلة جديدة للشاب الموهوب، الذي حصد لقبين في الدوري المحلي في السنتين الأخيرتين.

وقال مبابي لقناة «تي اف 1» الفرنسية «بالنسبة لي الأمر مختلف، لأن حياتي تتغير تقريباً كل ستة أشهر. هذه مرحلة جديدة من حياتي، لكنها لن تغير كثيراً طريقة عيشي».

وتابع لاعب موناكو السابق بعد عودة منتخب «الزرق» الى باريس متوجاً باللقب العالمي في موسكو «ربما من الخارج ستتغير، لأننا نتصدر العناوين، لكن لا أعتقد أننا سنبدل طرق عيشنا، لأن هذا ما أوصلنا الى مكانتنا الراهنة».

وعن أجواء الاحتفالات في فرنسا ونزول 300 ألف فرنسي لاستقبالهم في جادة شانزيليزيه «لا تدرك ذلك كثيراً. ترى الكثير من الأشخاص السعداء، تعتقد أنك تعيش حلماً».

وعن تسارعه الخارق في مباراة الأرجنتين حيث وصلت سرعته إلى 37 كلم/‏ساعة، ما أجبر دفاع الخصم على اسقاطه داخل منطقة الجزاء، أضاف مبابي «اذا كان بوسعك أن تترك اثراً لدى الناس الذين يعرفون كرة القدم قليلاً فهذا أمر جيد.. ربما سيذكر الناس التسارع حتى 37 كلم/‏ساعة، لكن بالتأكيد سيذكرون أن فرنسا بطلة للعالم».

وقورن مبابي (19 عاماً) بالأسطورة البرازيلي بيليه، نظراً لصغر سنه بعد أن اصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.

ونال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وأكد هدفه الرابع في النهائي تفوق منتخب «الديوك» على المفاجأة الكرواتية.