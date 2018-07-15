لاعبي مانشستر سيتي الأعلى عالمياً في الحصول على الأموال من فيفا بسبب المونديال

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن صدارة للاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأعلى حصولاً على الأموال الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظير مشاركة لاعبي "السيتيزنس" في مونديال روسيا 2018 الذي يسدل الستار عنه مساء اليوم بلقاء المنتخبين الكرواتي والفرنسي.

ووفقاً للصحيفة، يبلغ إجمالي ما سيحصل عليه المان سيتي من الـ "فيفا" يبلغ 3.9 مليون جنيه إسترليني، لقاء مشاركة نجوم الفريق الإنجليزي مع منتخباتهم الوطني في كأس العالم.

واستندت الصحيفة في تقريرها، إلى البيانات الصادرة عن وكالة "تونكا كوميونيكيشنز" المتخصصة في تزويد البيانات، خصوصاً أن تقرير الصحيفة أكد أن مانشستر سيتي هو أكثر الأندية في العالم التي ستحصل على أموال من "فيفا" بموجب برنامج "مزايا كأس العالم" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يحصل بموجبه كل نادٍ على قيمة 6400 جنيه إسترليني لكل لاعب يشارك في المونديال مع منتخب بلاده.

وأوضحت البيانات أن بطل الدوري الإنجليزي "البريميرليج" شارك بـ 16 لاعباً في نهائيات كأس العالم 2018، من أبرزهم رحيم ستيرلينغ وجون ستونز مع المنتخب الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والفرنسي بنيامين ميندي.

ووفقاً لبيانات وكالة "تونكا كوميونيكيشنز" فإن ثمة 386 نادياً مثلوا عبر لاعبيهم في مونديال روسيا، ليحل نادي ريال مدريد الإسباني خلف السيتي في قائمة أكثر الحاصلين على أموالٍ نظير عدد لاعبي الفريق الملكي الذين شاركوا في المونديال مع مخصصات مالية لريال مدريد جراء ذلك بلغت ثلاثة ملايين و818 ألف جنيه إسترليني.

وحل في المرتبة الثالثة نادي تشيلسي الإنجليزي بإجمالي 3 ملايين و506 آلاف و574 جنيها إسترلينيا، قبل مواطنه توتنهام الذي جاء في المركز الرابع بواقع 3 ملايين و399 ألفا و111 جنيها إسترلينيا، ثم برشلونة في المركز الخامس بإجمالي 3 ملايين و236 ألفاً و191 جنيهاً أسترلينياً.

وسينعش كل من الفرنسي كيليان إمبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا خزينة باريس سان جيرمان الفرنسي بما قيمته 3 ملايين و193 ألفاً و29 جينهاً استرلينياً، وحصل مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لم يتبق من لاعبيه سوى بول بوجبا في المونديال، على 2 مليون و961 ألفا و917 إسترلينيا. ووصل إجمالي ما حصل عليه نادي موناكو الفرنسي 2 مليون و655 ألفا و978 إسترلينيا، فيما حصل يوفنتوس الإيطالي على 2 مليون و201 ألف و891 إسترلينيا.

كان الاتحاد الدولي قد بدأ بالفعل في صرف الأموال للأندية في الـ 31 من مايو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي من تلك المهمة بعد انتهاء البطولة.

ترتيب الأندية الخمسة الأولى الحاصلة على أموال من الـ "فيفا" جراء المشاركة في المونديال

1ـ مانشستر سيتي الانجليزي: 3.9 مليون جنيه إسترليني

2ـ ريال مدريد الإسباني: 3.81 مليون جينه إسترليني.

3ـ تشيلسي الإنجليزي: 3.5 مليون جنيه إسترليني

4ـ توتنهام الإنجليزي: 3.39 مليون جنيه إسترليني

5ـ برشلونة الإسباني: 3.23 مليون جنيه إسترليني