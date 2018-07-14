ريال مدريد: 175 مليون دولار ونجم كبير مقابل «كين»

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لتقديم عرض كبير للاعب توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، هاري كين، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من الأنباء التي تتردد في الوقت الجاري عن رغبة ريال مدريد في التوقيع مع كين، إلا أن المصادر الإنجليزية نفسها أكدت بأن إدارة نادي توتنهام تستبعد إتمام هذا العملية، وبصفة خصوصاً بسبب كثرة تعرض الويلزي بيل للكثير من الإصابات، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على أدائه داخل المستطيل الأخضر.

ويتضمن العرض دفع ما لا يقل عن 175 مليون دولار بجانب التخلي عن جاريث بيل، مهاجم الفريق الملكي ومنتخب ويلز، مقابل الحصول على خدمات هداف كأس العالم في روسيا 2018 الإنجليزي هاري كين.

يُذكر أن إدارة ريال مدريد تبحث في الوقت الجاري عن التعاقد مع أحد المهاجمين الكبار لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، ومحاولة سد الثغرة التي أحدثها رحيل البرتغالي في الخط الأمامي للفريق المدريدي.

وعلى الرغم من صعوبة التعاقد مع كين، وذلك بسبب تجديد عقده مع فريقه الجاري حتى عام 2024، إلا أن نادي ريال مدريد يرى بأن اللاعب يُعد المهاجم الأبرز الذي يستطيع تعويض غياب «الدون».