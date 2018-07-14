أقوى 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المونديال

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قبل 48 ساعة على انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، فإن الصراع يبدو على أشده بين أكثر من نجم على نيل جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية للمسابقة، يتقدمهم صانع ألعاب منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش (32 عاماً)، والنجم الشاب الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كاين الذي يتصدر ترتيب هدافي المونديال الروسي بستة أهداف، ونجم بلجيكا إيدين هازارد.

ويُعد النجم البرازيلي السابق روماريو آخر لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب وكذلك الفوز بكأس البطولة، وذلك في مونديال 1994 الذي أقيم بالولايات المتحدة، علماً بأن هناك 10 لاعبين فقط جمعوا بين الجائزة والكأس خلال النسخ الـ20 السابقة للمونديال.

وستقوم مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باختيار اللاعب الفائز بالجائزة، عقب المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي كرواتيا وفرنسا غداً على ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن يتم تسليم جوائز عدة أخرى في البطولة، وهي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة اللعب النظيف للفريق الذي يتمتع بأفضل سجل تأديبي في البطولة المقامة في الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري.

ومع الوداع المبكر لعدد كبير من النجوم في مقدمتهم ميسي والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين، فإن الفرصة باتت مواتية أمام مجموعة أخرى من النجوم للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال.