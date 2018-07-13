قلة الخبرة بخّرت حلم المنتخب الإنجليزي في روسيا

المصدر: موسكو ــ أ.ف.ب

جعل المنتخب الإنجليزي الشاب والجريء، ولكن «قليل الخبرة»، الملايين من مشجعيه يؤمنون باحتمال عودة الكأس الذهبية إلى مهد كرة القدم، بيد أن الإخفاق الذي رافق منتخب «الأسود الثلاثة» في النسخ السابقة عاد ليقض مضجعهم، بعدما فشلوا، خلال مونديال روسيا، في بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ 52 عاماً.

مهاجم إنجلترا وهداف المونديال حتى الآن هاري كاين لم يكن في أفضل أيامه.

كانت الأمسية الطويلة، التي انتهت بخسارة إنجلترا أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، قد بدأت بشكل مثالي لمنتخب «الأسود الثلاثة» بعدما منحهم كيران تريبيير هدف السبق من ركلة حرة مباشرة، بعد مرور خمس دقائق فقط، رافعاً عدد الأهداف التي سجلها المنتخب الإنجليزي في المونديال الروسي إلى 12 هدفاً، أتت تسعة منها من ركلات ثابتة.

كانت الركلات الثابتة جزءاً من تفاصيل دقيقة اعتمد عليها المدرب غاريث ساوثغيت، أسهمت في بلوغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بالاعتماد على منتخب شاب لم يكن العديد من لاعبيه قد ولدوا بعد يوم خسرت إنجلترا أمام ألمانية الغربية بركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 1990، في آخر ظهور لها في دور الأربعة.

سيحاول ساوثغيت معرفة النقاط التي يمكن تحسينها في صفوف فريقه، وتحديداً في صناعة اللعب من اللعب المفتوح والهجمات المنظمة، ليبني على التطور الذي شهده فريقه الشاب في الأسابيع الأربعة الماضية، استعداداً لكأس أوروبا 2020، علماً بأن الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة القارية سيقامان على ملعب ويمبلي اللندني.

ولم يكن مهاجم إنجلترا هاري كاين، هداف المونديال حتى الآن برصيد ستة أهداف، في أفضل أيامه، بعدما أهدر فرصتين متتابعتين في مباراة الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو.

كان ذلك نقطة تحول في المباراة، لأن منتخب كرواتيا بدأ في الشوط الأول مفتقداً للحيوية، بعد خوضه مباراتين ماراثونيتين من 120 دقيقة، احتاج في نهايتهما للاحتكام إلى ركلات الترجيح لتخطي الدنمارك ثم روسيا، في ثمن النهائي وربع النهائي توالياً.

في المقابل، تميز المنتخب الإنجليزي خلال النسخة الحالية بالاستحواذ على الكرة بشكل جيد، خلافاً للبطولات السابقة، لكن يبدو أن كتيبة ساوثغيت سقطت في امتحان الرهبة للمرة الأولى، وتحديدا في الشوط الثاني من المباراة، حيث فقدت السيطرة على مجريات اللعب، ما سمح للكرواتيين بالعودة في الوقت الأصلي، ثم حسم الأمور لمصلحتهم في الوقت الإضافي.

وبدلاً من أن تحاول إنجلترا حسم المباراة من خلال تسجيل هدف ثان في الشوط الثاني، دانت السيطرة لخط وسط كرواتيا صاحب بطاقة العبور.