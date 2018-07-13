صحف كرواتيا: زلاتكو أصبح «أسطورة»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

انقسمت الصحف الكرواتية والإنجليزية الصادرة، أمس، بين الإشادة بمنتخب الأولى الذي حقق «الحلم» وبلغ نهائي كأس العالم في كرة القدم، والثانية التي لم تخفِ خيبتها على الرغم من دور «الأسود الثلاثة» في «توحيد» إنجلترا. وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة «سبورتسكي نوفوستي» الكرواتية عنوان «حلم، حلم، حلم! كرواتيا في النهائي.. لا تستيقظوا، سنكرر ذلك!»، في إشارة إلى توقع الصحيفة إحراز المنتخب اللقب عندما يلاقي فرنسا في المباراة النهائية للمونديال الروسي، التي تقام، بعد غد، في موسكو.

واعتبرت الصحيفة أن مدرب المنتخب زلاتكو داليتش بات «أسطورة»، وأن المنتخب سيكون أمام فرصة «الثأر» من خسارته 1-2 أمام فرنسا المضيفة في نصف نهائي مونديال 1998، عندما بلغت كرواتيا هذا الدور للمرة الوحيدة (قبل 2018)، في مشاركتها الأولى كدولة مستقلة.

واعتبرت الصحيفة أن ثلاثة عوامل أسهمت في الإنجاز الكروي، هي «المعنويات الكرواتية التي لا تكسر، ونوعية اللاعبين، والخطوات الصحيحة للمدرب داليتش»، متوقعة أن تكون المباراة النهائية بعد غد «مواجهة كبرى بين الفريقين، اللذين قدما الأفضل في كأس العالم».

من جهتها، رأت صحيفة «يوتارنيي ليست» أن كل ما يتبقى الآن هو «خطوة إضافية نحو اللقب»، ناشرة صورة كبيرة للمهاجم، ماريو ماندوزيكتش، الذي سجل الهدف الكرواتي الثاني في الشوط الإضافي الأول.

وتوجهت الصحيفة إلى اللاعبين «الأساطير» بالقول: «الآن، اسعوا إلى الذهب».