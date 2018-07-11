عبدالمجيد حسين: تقنية «الفار» منحت الحقوق لأصحابها

المصدر: سيد مصطفى - دبي

دافع عضو شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي - دبي، عبدالمجيد حسين، مجدداً عن تقنية الفيديو المساعد (فار)، التي تستخدم لأول مرة في مونديال روسيا، مؤكداً أنها تساعد في الوفاء بقيم كرة القدم الأساسية، وهي الأمانة والعدالة والنزاهة.

وقال حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم والأكثر مشاهدة، لذا تستلزم الحماية»، مؤكداً أن تعميمها بصورة كاملة في جميع المباريات، سواء الدولية أو المحلية، أمر من شأنه ضمان إعطاء الحقوق لأصحابها، فالأمانة والعدالة والنزاهة من قيم كرة القدم الأساسية، وهنا تلعب (الفار) دوراً مهماً في تطبيقها».

مضيفاً: «أنا شخصياً من أشد المؤيدين لتلك التجربة التي تُقلل الأخطاء بصورة كبيرة في المباريات، حتى إن كان هناك اختلاف بعض الشيء حول تطبيقها أو أن (الفار) انحازت لمصلحة الفرق الكبيرة في المونديال، لكنها في المُجمل تقلل أخطاء الصافرة وتمنح العدالة المطلوبة». وأشار: «أتمنى أن تُطبق تلك التجربة في المباريات المحلية، وأتصور أن المسؤولين عن لجنة الحكام واتحاد الكرة يبذلون حالياً جهوداً كبيرة في هذا الشأن، ما سيصب في مصلحة اللعبة». وشدد عبدالمجيد حسين على أن مونديال روسيا 2018 كان ناجحاً من الناحية التنظيمية، إلا أن النقطة الوحيدة التي تؤخذ عليه تتعلق بالناحية الفنية.

وقال: «مونديال روسيا رائع من حيث الحضور الجماهيري اللافت، والتنظيم الجيد للمباريات، سواء داخل الملعب أو خارجه، ويتضح ذلك من عدم وجود أي شكاوى من جماهير الدول المشاركة، كما أن هناك العديد من اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمة واضحة في البطولة، لكن أتصور أن المستوى الفني كان أقل من نُسخ سابقة».

ولفت: «مونديال روسيا هو بطولة المفاجآت، فمن كان يتوقع أن تغادر فرق كبيرة وعريقة المنافسات من أدوار متقدمة جداً».