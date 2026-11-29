حدد المدير الفني للزمالك المصري، معتمد جمال، أبرز المشكلات الفنية التي يسعى إلى علاجها خلال الفترة المقبلة، بعدما استهل الفريق مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، اول من أمس.

وأوضح مدرب الزمالك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن إهدار الفرص التهديفية يمثل إحدى المشكلات التي تحتاج إلى معالجة، رغم نجاح الفريق في تحقيق هدفه بحصد النقاط الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل على تطوير الأداء الهجومي قبل المواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر، المقررة يوم الرابع من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشف معتمد جمال عن خضوع اللاعبين المصابين لفحوص طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركتهم في رحلة الجزائر، مؤكدًا عزمه على الاستعانة بجميع العناصر المتاحة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته بالتساوي مع مولودية الجزائر برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ما يضفي أهمية كبيرة على مواجهتهما المقبلة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.