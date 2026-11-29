خطف حضور مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، الأنظار في مدرجات استاد محمد بن زايد، خلال متابعته مواجهة العين وشباب الأهلي في كأس السوبر، في خطوة تعكس حرصه على متابعة منافسات الكرة المحلية والوقوف على مستويات اللاعبين عن قرب، رغم عدم وجود تجمع قريب لـ«الأبيض».

ويأتي حضور زلاتكو امتداداً لنهجه في متابعة المباريات من داخل الملعب، ما يميزه عن عدد من المدربين السابقين الذين تعاقبوا على قيادة المنتخب، ولم يعتادوا الظهور في مدرجات مباريات المسابقات المحلية بالقدر نفسه. وتوفر مواجهة القمة، بما تضمه من أسماء بارزة في صفوف الفريقين، فرصة للمدرب الكرواتي لمعاينة مستويات اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية.