أكد لاعب العين، الأرجنتيني أليخاندرو كاكو، أن التتويج بكأس السوبر على حساب شباب الأهلي 2-1، اليوم الأحد، يمثل دفعة نفسية مهمة للفريق، خصوصاً أنه تحقق أمام منافس تفوق على «الزعيم» في مواجهتين سابقتين، مشيراً إلى أن لاعبي العين دخلوا المباراة بعقلية الفوز منذ الدقيقة الأولى ونجحوا في تحقيق هدفهم.

وقال كاكو في تصريحات صحافية: «كانت مواجهة فريق تفوق علينا مرتين أمراً صعباً، لكننا دخلنا المباراة بعقلية الفوز، ومنذ الدقيقة الأولى صنعنا العديد من الفرص، وأعتقد أننا استحققنا التتويج بالكأس، فهو لقب مهم جداً للنادي».

وأشاد اللاعب بالمستوى الذي قدمه العين، وبالتطور الذي يشهده دوري المحترفين الإماراتي، وقال: «أنا سعيد جداً بهذا الفريق، والدوري الإماراتي يتطور كثيراً ويصبح أفضل عاماً بعد عام».