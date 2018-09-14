سالم صالح: مكاني في هجوم المنتخب موجود.. وأجتهد لإقناع زاكيروني

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

قال مهاجم فريق النصر، سالم صالح، إن «مكانه في تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم موجود»، لكن عليه الاجتهاد أكثر من أجل أن يلفت أنظار المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، نحوه حتى يتمكن من العودة مجدداً لصفوف «الأبيض»، بعد أن غاب الفترة الماضية عقب تراجع مستواه، وتعهد ببذل كل ما لديه خلال مباريات «العميد» المقبلة، من أجل نيل شرف الدفاع عن القميص الوطني، ولو لدقيقة واحدة في نهائيات كأس آسيا، التي تقام مطلع العام المقبل.

وأكد سالم صالح لـ«الإمارات اليوم»: «أجتهد في التدريبات مع النصر، وسأستغل كل فرص المشاركة التي سأحصل عليها من قبل مدرب العميد، حتى تتسنى لي العودة من جديد لقائمة الأبيض»، وقال: «مكاني في خط هجوم المنتخب موجود، وأجتهد لإقناع المدرب زاكيروني بتحسن مستواي عن الفترة السابقة».

واعترف سالم صالح بتراجع مستواه منذ منتصف الموسم الماضي، لكنه أكد أنه سيعود بصورة أفضل الموسم الحالي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه استعاد ثقته بنفسه بصورة أقوى، وأنه سيعمل في كل مباراة على إثبات قدراته حتى يصبح الخيار الرئيس في تشكيلة مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وسبق لسالم صالح أن كان في تشكيلة المنتخب مع المدرب السابق، مهدي علي، لكنه لم يحظ بفرص المشاركة الكافية، وتم ضمه إلى القائمة الموسعة للمدرب زاكيروني، وسبق له اللعب تحت قيادته في المعسكر التحضيري للمنتخب بمدينة العين، العام الماضي.

وقال: «في الوقت الذي سأكون في (الفورمة) فإن مدرب المنتخب سيكون في حاجة لخدماتي، وهو شرف كبير أتمنى أن أناله».

ويحلم صالح بالمشاركة في كأس آسيا، حتى لو لعب دقيقة واحدة، في المقابل قال إنه يركز حالياً مع النصر لتقديم موسم مميز، وأضاف: «الفريق به أجانب مميزون، وهم يحصلون على فرصة المشاركة الأساسية، وهو أمر لا اختلاف عليه لأن مصلحة الفريق هي الأهم، وسأسعى لاستغلال أي دقيقة لإثبات قدراتي حتى أكون أساسياً في الفريق».

وأثنى صالح، الذي يرتبط بعقد مع «العميد» حتى 2021، على تعامل المدرب يوفانوفيتش، وأكد أنه قريب من اللاعبين.