دور وممثل.. أسيل عمران.. أداء لافت ومتنوّع في «ممنوع التجوّل»

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

تجربة فنية جديدة تخوضها الممثلة السعودية أسيل عمران، من جديد هذا العام، من خلال المشاركة في السلسلة الكوميدية الرمضانية الجديدة «ممنوع التجوّل»، التي تدور أحداثها في قالب اجتماعي كوميدي، يتناول يوميات المجتمع السعودي والخليجي خلال جائحة «كورونا»، وانعكاساتها المختلفة على الحياة الاجتماعية.

نجحت الممثلة الشابة، لغاية الآن، في تقديم أداء كوميدي متنوّع، من خلال مشاركتها في لوحتين كوميديتين تختلفان في أسلوب الطرح والمعالجة وكذلك الرؤية الفنية، ففي إحدى حلقات السلسلة الكوميدية الجديدة، التي حملت عنوان «شوقر دادي»، نوّعت أسيل عمران أدائها وجذبت انتباه المشاهد، ومن ثم إقناعه بشخصية جديدة كلياً، هي شخصية الفتاة الانتهازية الساعية وراء المصلحة، وذلك عبر زواجها من رجل طاعن بالسن طمعاً في المال ورغد العيش، في الوقت الذي لم تخل شخصيتها من تفاصيل الشابة المرحة التي ترغب في عيش حياتها بحرية وطلاقة، وعدم تحمّل المسؤوليات ،ولا حتى نظرة المجتمع المحافظ لها ولزوجها، وقد تجلى ذلك واضحاً في مشهد رقصها مع زوجها، الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير عابئة بالمشكلات والمآزق التي ستترتب عن ذلك.

الجيش الأبيض

من جهة أخرى، قدمت أسيل عمران في الحلقة التي حملت عنوان «بلسم» عن فكرة الجوهرة الحمد، سيناريو وحوار أسامة القس، وإدارة المخرجة هناء العمير، أحد أهم أدوارها الإنسانية في السلسلة، وذلك عبر تأديتها لشخصية الممرضة التي تعمل في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة «كورونا»، فتتولى رعاية شقيق صديقتها الذي يصاب بفيروس «كورونا» المستجد، ما يؤدي إلى إصابتها بالمرض ووفاتها المفاجئة وسط ذهول الجميع من حولها، في إشارة ناجحة لجهود جيوش خط الدفاع الأول وملائكة الرحمة الذين احتفى بهم العمل، وكانت أبرزهم الممثلة الشابة التي يحسب لها قدرتها على التحكم في جرعات الكوميديا الخفيفة حسب الحاجة وتلوين حضورها وأدائها بذكاء ودون مبالغة. إضافة إلى تمكنها من الانتقال من دور إلى آخر بسلاسة وتنويع إيقاعاتها وضبطها حسب متطلبات كل شخصية تجسدها، ولعلها استفادت إلى حد كبير في هذا الصدد، من تجربة حضورها العام الماضي في المسلسل الكوميدي «مخرج 7»، الذي قدمت فيه شخصية الكوميدية المشاكسة «هديل»، ابنة «دوخي» موظف الحكومة، الذي يمضي وقته بين شكاوى العملاء ومشكلات أسرته.

محطات

نجحت أسيل عمران في تكريس حضورها الفني في مجال الغناء وتقديم البرامج والدراما منذ عام 2012. إذ استطاعت طرح موهبتها في مجال التمثيل عبر أدوار متنوّعة ابتدأت من مشاركتها في مسلسل «04» للمخرج خالد مرعي، قبل أن تشارك في عام 2014 في مسلسل «العافور» إلى جانب النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، ومسلسل «ريحانة» مع حياة الفهد في العام نفسه. أما في عام 2017، فقد أتيحت لها فرصة المشاركة في مسلسل «الغرابيب السود»، ومسلسل «هارون الرشيد» في رمضان 2018، وصولاً إلى عام 2020 ومشاركتها إلى جانب النجم السعودي ناصر القصبي في مسلسل «مخرج 7»، الذي اسمترت فيه هذا العام وعدد من وجوه الكوميديا السعودية والخليجية الآخرين.

• منذ عام 2012 كرّست أسيل حضورها الفني في الغناء وتقديم البرامج والدراما.

• قدمت شخصية الممرضة التي تعمل في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة «كورونا».

• لفتت الانتباه في شخصية الفتاة الانتهازية المتزوجة من رجل كبير في السن.