8 مسلسلات على منصة «أوان» في رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعرض منصة «أوان»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، قائمة مسلسلات وأعمال خاصة بشهر رمضان، بشكل حصري عبر منصتها وتطبيقها الرقمي الخاص.

وأعدت «أوان» دورة درامية وبرامجية مميزة من خلال العرض الأول لعدد من الإنتاجات الدرامية الخاصة وأعمال الكرتون الهادفة، ما يتيح للجمهور إمكانية متابعة ثمانية مسلسلات على مدار اليوم.

وعلى صعيد الأعمال الدرامية، التي ستعرض حصرياً على «أوان»، سيتابع الجمهور أحداث المسلسل الخليجي الجديد «يجيب الله مطر»، الذي تدور أحداثه حول شخصية الأب «نوح» لحظة خروجه من السجن، بعد قضاء 20 عاماً، فترة عقوبته بتهمة قتل واختلاس أموال، إذ يفاجأ بمعاملة زوجته (نجمة) وأبنائه (حسنة وشوق وأيمن)، ليكتشف بعدها استيلاءهم على أمواله التي يحاول استعادتها بطريقة لا تخطر على بال أحد. ويشارك في العمل الفنانون: زهرة عرفات، أحمد السلمان، يعقوب عبدالله، شهد الياسين، ميس قمر، عبدالله الطراروة، مرام البلوشي.

كما سيتابع الجمهور المسلسل الكوميدي «يا ما كان وكان»، الذي يعتمد أسلوب الحلقات المتصلة المنفصلة. وتدور أحداثه في حقبة تراثية متخيلة، في ولاية صغيرة تدعى «الزبرجد»، وشخصية «جحا» بقصصه ونوادره الكوميدية بشكل يومي، في الوقت الذي تلعب فيه شخصية الراوي دوراً مهماً في توجيه القصص في كل حلقة، بمشاركة الفنانين عبدالناصر درويش، أحمد العونان، مبارك المانع، سلطان الفرج، خالد المظفر، عبدالله الرميان، محمد عاشور، وميس كمر.

بينما يتناول المسلسل الكوميدي «بوطار»، مع النجمين داوود حسين وإبراهيم الحربي، يوميات عائلية لفرقتين شعبيتين، تجمع بينهما علاقة جوار (لقب الفرقة الأولى فرقة بوطار، ولقب الفرقة الثانية فرقة بوطار الأصلي)، إذ تسكن كل واحدة منهما مقابل بيت الأخرى.

ويدور المسلسل الخليجي الجديد «بيت الذل»، الذي يضم الفنانين: عبدالرحمن العقل، فاطمة الطباخ، عبدالله الطراروة، فهد باسم، عبدالله الطليحي، لولوة الملا، وإيمان فيصل، حول شخصيتي «فجر» بطلة العمل، والفتاة الرقيقة الطيبة، التي تعيش راضيه بحياتها، ووالدتها «نجيبة» التي تحمل مزيجاً من الطمع والغباء والمكر والسذاجة.

أما المسلسل الدرامي «كلو بالحب»، فيتطرق لمجموعة من الأحداث والعلاقات الأسرية في إطار اجتماعي، لتسليط الضوء على الخلافات الزوجية، إذ ينشأ خلاف بين زوجين، يؤدي إلى ترك الزوج المنزل، ورفضه فكرة الطلاق، مع زينة، أحمد السعدني، صابرين، مصطفى درويش، سامر المصري، ريم البارودي، نور قدري، ويوسف عثمان.

أما على صعيد أعمال الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، فسيتابع الجمهور عبر منصة وتطبيق «أوان» الرقمية مجموعة من المسلسلات، منها «آدم عليه السلام»، و«يونس والحوت»، و«الرحلة».

عرض أول

تحت شعار «خلك على أوان»، وعبر الوسم (#خلك_على_أوان)، ومن خلال موقع المنصة الرقمية على الإنترنت، سيتابع الجمهور كعرض أول عدداً من أعمال الكرتون ذات المضمون القصصي الهادف، الذي يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل.

• المسلسل الكوميدي «بوطار»، مع داوود حسين وإبراهيم الحربي، يدور حول يوميات عائلية لفرقتين شعبيتين.

• «يا ما كان وكان»، يعتمد أسلوب الحلقات المتصلة المنفصلة، وتدور أحداثه في حقبة تراثية متخيلة.