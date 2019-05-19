«وجه أسود» في برنامج تلفزيوني مصري يثير جدلاً على الإنترنت

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أثار مشهد ظهور ممثلة مصرية لونت وجهها بالأسود لتقليد سودانية في برنامج تلفزيوني مصري كوميدي، جدلاً وانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ظهرت الممثلة شيماء سيف، بوجه طُلي بالأسود، في شخصية سيدة سودانية تركب حافلة ركاب مع مصريين وتتبادل معهم الحديث، في فقرة من برنامج «شقلباظ» الكوميدي، الذي يبث على قناة «إم بي سي مصر» في شهر رمضان. وأثارت هذه الفقرة بعد عرضها، الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي من جانب مصريين وسودانيين اعتبروا أن المشهد يعكس رؤية عنصرية. وتساءلت السودانية مروة بابكر، على موقع «فيس بوك»: «هل الهدف كان إضحاكنا؟». ثم أضافت في فيديو قصير لقي إعجاباً من 9000 شخص «أثناء تصويركم (هذه الفقرة) كنا نتظاهر مع الشعب»، في إشارة الى التظاهرات المستمرة منذ ديسمبر الماضي في السودان. وتقول أستاذة التاريخ في جامعة بنسلفانيا، إيف تروت باول، وهي ومؤلفة كتب عدة عن الاستعمار في مصر والسودان، إن «الوجه الأسود» يستخدم منذ أكثر من قرن في الأعمال الكوميدية المصرية. وخارج مصر، تعرّضت المغنية اللبنانية ميريام فارس لانتقادات عديدة، أخيراً، بعد أن ظهرت وقد لونت بشرتها بالأسود في أغنية مصوّرة بدت فيها وكأنها في غابة إفريقية. ولم ترد النجمة اللبنانية على الهجوم الذي تعرّضت له.