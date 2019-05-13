أناشيد وفوانيس تضيء أمسيات المجمع الثقافي في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر رمضان في المجمّع الثقافي بمشاركة عدد من الكتاب والفنانين. ويستضيف مجلس رمضان الثقافي في المجمع سلسلة من فعاليات الإفطار بإشراف الإعلامي علي آل سلوم، بهدف تعريف المقيمين بالتقاليد الرمضانية. ويحتفي المجمّع الثقافي بالشهر الفضيل أيضاً مع باقة من جلسات «أناشيد» تحت عنوان «كلمات ملهمة» يقدّمها الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي والفنانان العمانيان علي بوبر وعمار بوبر، في 17 و24 مايو الجاري.

وتهدف ورش «مجتمع كتابة» التي يستضيفها المجمع الثقافي إلى دعم الجيل المقبل من رواة القصص خلال 15 و22 الجاري. ويشارك الفنان والمهندس الإماراتي عبدالله الملا في تقديم ورشة فنية بعنوان «فوانيس رمضان» في 16 و23 الجاري. وسيتعلم المشاركون في الورشة كيفية تصميم فانوس رمضاني باستخدام مواد مختلفة وطرق جديدة وإنشاء قطعة فنية متميزة.