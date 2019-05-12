الدراما السورية تعود من الحرب ببطولات جماعية

المصدر: علا الشيخ - أبوظبي

لن يضطر المعجب بممثل سوري البحث عنه في مسلسلات عربية، مثلما كان يحدث منذ سنوات، بل سيجده في رمضان الجاري يمثّل مع بطولة جماعية في مسلسلات سورية خالصة، تعيد للأذهان قيمة دراما ما قبل الحرب، والتي وصلت إلى منافسة نظيرتها المصرية.

وتعرض قنوات إماراتية عدة، من بينها أبوظبي والإمارات ودبي، أعمالاً سورية عدة، تشهد عودة ممثلين سوريين غابوا عن الشاشة منذ سنوات، مثل بسام كوسا الذي يعود بطلاً لمسلسل «سلاسل دهب»، والذي يعرض على قناة دبي.

والبطولة الجماعية التي تميزت بها الدراما السورية ستكون شاهدة على تجمّع أسماء لفنانين مع بعضهم بعضاً بعد غياب، وهذا ما يلمسه المشاهد من خلال مسلسل «عندما تشيخ الذئاب» سيناريو وحوار حازم سليمان، والذي يؤدي دور البطولة فيه سلوم حداد، عابد فهد، أيمن رضا، سمر سامي، ويعرض على قناة أبوظبي.

أحداث غريبة

المخرج التونسي شوقي الماجري القريب من منطقة بلاد الشام وحكاياتها، وهو الذي أخرج سابقاً مسلسلات «الاجتياح»، و«أخوة التراب»، و«حلاوة روح»، يعود هذا العام مع مسلسل «دقيقة صمت» على قناة أبوظبي، والعمل من تأليف للكاتب سامر رضوان وبطولة عابد فهد وكاريس بشار وخالد القيش، وغيرهم.

وتدور الأحداث بين لبنان وسورية، حول شخصيتي أمير ناصر، وأدهم منصور، اللذين يحكم عليهما بالإعدام، وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام، يقدم مدير السجن بشكل فجائي لضباطه قراراً سريعاً بتنفيذ الحكم، لكن أحداثاً غريبة تبدأ بالظهور، أولها إحراق مهجع للمساجين، وثانيها تعيين مدير جديد للسجن، لنكتشف بعدها أن هذه الأحداث ما هي إلا توطئة لتهريب المحكومين إلى خارج السجن، بإعدام شخصين آخرين نيابة عنهما، وتبدأ بعدها سلسلة الأحداث بالتطور.

صائغ محنّك

كما يعود الممثل السوري بسام كوسا بعد غياب دام سنوات بطلاً لمسلسل «سلاسل دهب» الذي يعرض على قناة دبي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

ويدور المسلسل حول صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء والذي يوقع بضحاياه منهن. وتظهر المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ تبرز مكانتها وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الاكتفاء بالركون الى داخل جدران منزلها. لاحقاً، يتحوّل التحدّي الذي يحافظ على خصائص الحبكة ضمن بيئتها الشامية إلى صراع ضمن تصاعد تشويقي، يصل إلى حدود المؤامرات واستخدام القوة من أطراف غير متوقعة، قد تكون على أيدي الجنس اللطيف، ويشارك كوسا بطولة المسلسل كاريس بشار، ديما بياعة، شكران مرتجى.

وتبرز في رمضان الجاري عودة البطولة الجماعية بشكلها المتعارف عليه تجاه الدراما السورية، مع مسلسل «عندما تشيخ الذئاب»، الذي يسلط الضوء على استغلال الدين لتحقيق غايات ومصالح شخصية، كما يتناول تفاصيل السلوك الإنساني في جوانبه النفسية والروحية والسياسية والاجتماعية، وهو من إخراج عامر فهد، وبطولة سلوم حداد، وعابد فهد، وسمر سامي، وأيمن رضا، ويعرض على قناة أبوظبي.

أعمال مشتركة

وفي ظاهرة اعتادها المشاهد تجاه الإنتاج العربي المشترك، وتواجد ممثلين سوريين الى جانب آخرين عرب، يقدم المخرج السوري رامي حنا مسلسل «الكاتب» الذي يعرض على قناة أبوظبي وهو من بطولة فنانين سوريين ولبنانيين من بينهم: باسل خياط، ودانييلا رحمة، وفادي ابي سمرا. ويدور «الكاتب» حول يونس جبران، كاتب قصص بوليسية یحقق أعلى نسبة مبیعات، ومتأثر بأدب أجاثا كریستي، والذي ابتدع على غرارھا (شخصیة سید)، وینجح دائماً في معرفة الجاني، یستیقظ في أحد الأیام لیجد نفسه متھماً بجريمة قتل فتاة، وتبدأ الصحافة بتسریب أخبار عن علاقته الغرامیة بھا، بینما تسارع المحامیة مجدولین المدمنة قراءة روایاته والمتأثرة بأفكاره الى الدفاع عنه وإخلاء سبیله بكفالة، لتبدأ بعض الملفات القدیمة بالظھور.

مكسيم خليل.. «صانع الأحلام»

يطلّ الممثل السوري مكسيم خليل بطلاً لمسلسل «صانع الأحلام» الذي يعرض على قناة أبوظبي والمأخوذ عن رواية للكاتب السعودي هاني نقشبندي، وهو من سيناريو وحوار بشار عباس، ومن إخراج محمد عبدالعزيز. ويشارك خليل البطولة ممثلون من دول عربية عدة، من بينهم جيسي عبدو وطوني عيسى وأروى جودة ومي سليم.

ويدور حول الدكتور إسماعيل المتخصص في الفيزياء الكمية (مكسيم خليل)، الذي يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم أحداث الحلم الذي يُريده عند أي شخص والتحكم به، وهو ما يدفع جهات منافسة إلى مراقبته لسرقة نتائج أبحاثه، حيث تتشابك المصائر في الحبكة.

• زخم الأعمال السورية يعيد للأذهان قيمة دراما وصلت إلى منافسة نظيرتها المصرية.

• مسلسل «سلاسل دهب» الذي يعرض على قناة دبي يظهر المرأة في قالب غير نمطي.

• تواجد ممثلين سوريين الى جانب آخرين عرب ظاهرة اعتادها الإنتاج العربي المشترك.