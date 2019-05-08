«إنستغرام» تُطلق مبادرة #انستا_الخير.. أول فلتر صور رمضاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت «إنستغرام» أولى مبادراتها الرمضانية، التي تدعو فيها الجميع حول العالم إلى مشاركة أفعال الخير ونشرها عبر منصتها الإلكترونية. كما أطلقت أيضاً فلتراً جديداً للصور خاص بشهر رمضان تحت اسم «فانوس»، وذلك لتشجيع مستخدمي «إنستغرام» على مشاركة تحضيراتهم للشهر الفضيل، وما يقومون به من أعمال الخير بطريقة مبتكرة وجديدة.

يشمل فعل الخير الذي تهدف إلى نشره هذه الحملة، المبادرات البسيطة جداً، مثل نشر تعليقات إيجابية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأصدقاء والزملاء، أو شكر الأصدقاء والعائلة على قضاء أمسية إفطار أو سحور مميزة، أو أي عمل تطوّعي لنفع المجتمع. ثمّ نشره عبر «إنستغرام» كمثال يقتدى به.

يُذكر أنّ فلتر الصور الجديد «فانوس» عبارة عن ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك. وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان. ويأتي هذا الفلتر متعدد الطبقات، وبوسع مستخدميه النقر على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدي للهلال، ثم اختيار تهاني رمضان بالإنجليزية أو العربية.

ونظراً إلى أهمية شهر رمضان، الذي ينتظره كل عام بفارغ الصبر أكثر من ملياري مسلم - أي ما يقارب ربع سكان العالم - فهو بالنسبة لهم شهر التقرب إلى الله والعطاء والجود، وقضاء مزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وخلال العام الماضي في 16 مايو و14 يونيو 2018، وهما اليوم الأول والأخير من شهر رمضان، تمت مشاركة أكثر من 15 مليون منشور عن رمضان في «إنستغرام».

وفي البلدان التي تحتفي بشهر رمضان المبارك والقيم التي يمثلها، شهدت المفردات المرتبطة بالإحسان والعمل الصالح، مثل الخير والتبرع والكرم، ازدياداً ملحوظاً خلال شهر رمضان 2018:

في الإمارات مثلاً ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة «تبرعات» أو «تبرع» بنسبة 97%. و في السعودية ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة «تبرعات» أو «تبرع» بنسبة 35%، وتلك التي تضمنت كلمة «الخير» بنسبة 21%. وفي مصر ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة «الخير» بنسبة 53%، وشهدت تلك التي تضمنت كلمة «تبرع» نسبة زيادة هائلة بلغت 349%.