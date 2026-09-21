«بسمة على مقاعد الدراسة» في حتا تُسعد 400 طالب

نظّم مركز شرطة حتا بالشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية، فعالية مجتمعية بعنوان «بسمة على مقاعد الدراسة»، استهدفت 400 طالب من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وذلك في مجلس حتا الجديد، ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي لترسيخ قيم التكافل والتراحم، وتعزيز دورها الإنساني والمجتمعي في إسعاد مختلف شرائح المجتمع.

وأكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، أن المبادرات الإنسانية والمجتمعية تمثل ركناً أصيلاً في منظومة عمل شرطة دبي، وتجسّد رؤيتها في أن العمل الشرطي لا يقتصر على حفظ الأمن وتعزيز الشعور بالأمان، بل يمتد ليشمل بناء جسور التواصل مع أفراد المجتمع، والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.

وقال: «نحرص في شرطة دبي، على أن يكون للعمل الإنساني حضور فاعل ومستدام في مبادراتنا وبرامجنا المجتمعية، وأن نصل من خلالها إلى مختلف فئات المجتمع. ومبادرة «بسمة على مقاعد الدراسة» تحمل رسالة تتجاوز تقديم المستلزمات المدرسية، إلى مشاركة الطلبة فرحتهم، ودعمهم معنوياً، وتحفيزهم على بدء عامهم الدراسي بروح إيجابية وطموح نحو النجاح والتميز».

وأضاف أن إسعاد 400 طالب بمشاركتهم الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة، وقدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة أفراد المجتمع، مثمناً دعم مؤسسة تراحم الخيرية والشركاء الخارجيين للمركز، ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي أدخلت البهجة إلى نفوس الطلبة، بمشاركة شخصيات كرتونية وفرقة موسيقية، إلى جانب توزيع أجهزة حاسب آلي وأجهزة لوحية ذكية وحقائب ومستلزمات مدرسية على الطلبة المستفيدين.