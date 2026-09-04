تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم «خبز السبيل» رقمياً

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان»، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».

ويأتي التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهل إسهام أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل» الهادفة إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة، من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.

وقال الأمين العام للمؤسسة علي المطوع: «تأتي المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني، وتوسيع أثره في المجتمع».

من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة.

بدوره، قال المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات، لوكاس اكسي: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالإسهام الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».