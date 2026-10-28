427 مقيماً بنغلاديشياً يستفيدون من محاضرات توعوية لشرطة دبي

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مجموعة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية، إلى جانب محاضرات متخصصة في مجال الأمن السيبراني، لـ 427 من المقيمين من أبناء جالية جمهورية بنغلادش، وذلك في فندق ماركو بولو بمنطقة ديرة.

ويأتي تنظيم المحاضرات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة لدى مختلف الجاليات المقيمة في إمارة دبي.

وتناولت المحاضرات عدداً من الموضوعات الأمنية والمرورية، شملت التعريف بالسلوكيات الإيجابية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، إلى جانب التعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي، وقنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في تسهيل وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات الشرطية.

وتزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، تضمنت المحاضرات توعية حول أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، ومخاطر مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية، وطرق التعامل الآمن مع الروابط والرسائل المشبوهة، مع التأكيد على أهمية حماية الحسابات الإلكترونية وعدم الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز التحقق، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما أولى مجلس الروح الإيجابية اهتماماً خاصاً بتوعية أفراد الجالية البنغلاديشية بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في حالة المنخفضات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك بهدف تعزيز جاهزية أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بكيفية التعامل الآمن مع التقلبات الجوية والظروف المناخية الاستثنائية.

وشملت التوعية التأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية المختصة، وتجنب الخروج غير الضروري أثناء الأحوال الجوية الشديدة، والابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار ومجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه.

كما تضمنت التوعية بأهمية الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات أثناء هطول الأمطار، وتجنب استخدام الهواتف أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية المكشوفة، وعدم الاقتراب من الأشجار أو المنشآت غير المستقرة أثناء الرياح القوية.

وشملت التوعية أيضاً بأهمية تأمين المقتنيات الموجودة في الأماكن المكشوفة، واتباع تعليمات السلامة في المساكن ومواقع العمل، والتواصل مع الجهات المختصة عند وقوع الحالات الطارئة، مع التعريف برقم الطوارئ 999 للحالات الطارئة، ورقم 901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة.

وأكدت السيدة فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تجسيداً لحرص شرطة دبي على تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجاليات، وإيصال الرسائل التوعوية والأمنية والوقائية إلى جميع فئات المجتمع، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة.

وقالت بوحجير: "إن مسؤوليتنا المجتمعية لا تقتصر على نشر الثقافة الأمنية والمرورية والسيبرانية فحسب، بل تمتد إلى استباق المخاطر المحتملة وتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للتعامل معها، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية التي قد تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من إيماننا بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن سلامة الإنسان تظل أولوية قصوى في جميع مبادراتنا وبرامجنا المجتمعية".

وأضافت: "نحرص في مجلس الروح الإيجابية على الوصول إلى مختلف الجاليات في أماكن تجمعها، وتقديم التوعية بأساليب مبسطة تراعي تنوعها الثقافي واللغوي، بما يضمن وصول الرسائل الوقائية إلى أكبر شريحة ممكنة، ويعزز الثقة والتواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع، ويجسد مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والتعايش والتلاحم المجتمعي".

واختتمت بوحجير بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية والسلوك المسؤول يسهمان في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.