«برج خليفة» يحتفي بقيم شهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل «برج خليفة» بحلول شهر رمضان المبارك بإطلاق اثنين من العروض الآسرة الجديدة على واجهة LED العملاقة، التي ستزدان بمشاهد مذهلة تنشر البهجة والسرور في شهر الخير والبركات.

ويحتفي العرض الأول ومدته ثلاث دقائق، بالقيم الروحية النبيلة والمعاني السامية للشهر الفضيل. وهو من إبداع المصمم كارل تايلور نايت، ويشتمل على تصاميم للهلال والفوانيس العربية التراثية التي تزين هذه الشهر عادةً، ثم تسلسل ساحر للأنماط الهندسية العربية (المشربية) باللون الذهبي. واختار مصمم العرض الموسيقى العربية الأصيلة لتكلل عمله الاستثنائي وتتماهى مع موضوعه العام. أمّا العرض الثاني فهو من ابتكار Art Noor للتصميم والرسم، وهو مستوحى من أسماء الله الحسنى. وقد استغرق إعداده 15 عاماً، وتم عرضه في العديد من المواقع البارزة. وخلال الشهر الفضيل، تفتتح منصة قمة «برج خليفة» أبوابها لساعات إضافية بدءاً من الساعة 10 صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

أسماء الله

الحسنى،

وتصاميم للهلال

والفوانيس

العربية التراثية.